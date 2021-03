La Questura di Foggia, per le donne, contro la violenza di genere

A seguito degli gli ultimi fatti di cronaca che hanno colpito in particolare la zona dei Cinque Reali Siti, la Questura di Foggia, per contrastare la violenza di genere in Capitanata, ha realizzato un’attività di prevenzione, insieme all’Istituto “Adriano Olivetti” di Orta Nova, organizzando una videoconferenza indirizzata agli studenti ed agli insegnanti delle scuole superiori, per ottenere una capillare sensibilizzazione del problema, al fine di favorire le segnalazioni o le denuncia di episodi che, il più delle volte, rimangono sommersi.

La scuola deve saper riconoscere e sviscerare una violenza che è già in embrione, far capire ad esempio quali sono gli ostacoli psicologici alla denuncia ed alla richiesta di aiuto.

Può essere fondamentale far comprendere ai ragazzi che le coppie chiuse, la gelosia in modo morboso, il controllo del telefono o del profilo Facebook, la paura ossessiva di essere lasciati, le minacce non sono indici di una relazione sana.