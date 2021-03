Manfredonia, l’urlo della pantera terrorizza anche la Frazione Montagna

Manfredonia, 03/03/2021 – Se ora il grosso felino sembra essersi trasferito stabilmente nel sud Barese (gli ultimi avvistamenti la segnalano a San Michele di Bari), nel primo “tour” la cosiddetta pantera nera di San Severo aveva praticamente toccato tutti i territori della Capitanata, ad eccezione della cittadina sipontina. A sanare questa insopportabile lacuna sono però giunte segnalazioni di nuovi presunti avvistamenti nel territorio della Frazione Montagna, nel comune di Manfredonia, dal quale dista 8,67 chilometri. Precisamente a San Salvatore. Segnalazioni che al momento non hanno ancora conferme ufficiali. Alcuni cittadini del posto e persone che passanavo giurano di aver visto la pantera ieri intorno alle 10 di mattina e hanno anche scattato alcune foto.

I primi avvistamenti risalgono a gennaio 2020, più di un anno fa. Quattordici mesi, interrotti da qualche settimana di silenzio, nei quali ci sono state innumerevoli segnalazioni, testimonianze ed avvistamenti (molti dei quali falsi) di quella che è stata ribattezzata la pantera di San Severo. Dalla sua prima apparizione nelle terre pugliesi, il felino esotico sta continuando a far parlare di sè, terrorizzando la regione. Secondo Marcello Monti, addestratore del circo “Royal” e “Marina Orfei” fermo a Trani ormai dallo scorso marzo causa Covid la pantera: “Non attacca l’uomo ma serve massima attenzione”. Ci si chiede, però, come mai nessuno in tanti mesi sia riuscito a catturare il felino che, seppur pericoloso, non gira in branco ma solo. Perchè nessuno è riuscito a porre fine al clima di terrore delle campagne pugliesi? “Le pantere vivono sugli alberi e si muovono al buio nella notte, è difficilissimo catturarle”. (fonte: barlettalive)