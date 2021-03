Morto l’ammiraglio Scarpati, fu comandante del porto di Manfredonia

Manfredonia, 03/03/2021 – (ilmattino) Lutto nel mondo dei marittimi: a Meta di Sorrento, sua città natale, si è spento ieri l’ammiraglio ispettore Ubaldo Scarpati, uno dei nomi più stimati del settore. Comandante dei porti di Napoli, Salerno, Manfredonia, Palermo ed Ancona, nel 2004 con Frittelli Maritime e MSC fondò anche la ACT – Adriatic Container Terminal. Ad annunciarne la scomparsa sono stati i familiari Eva con Francesca e Giacomo: «Sei sempre stato il riferimento per tutti noi come la Stella Polare lo è per i suoi marinai – si legge nella nota funebre – Continua ad illuminare il nostro cammino nell’attesa di incontrarci nella Luce dell’Altissimo». (ilmattino)