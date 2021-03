Perché avere un hobby e come sceglierlo

Ammiriamo chi possiede un hobby ed una passione, quelli che quando ne parlano ci coinvolgono con il loro entusiasmo e ci fanno venire voglia di provarci?

Avere un hobby presenta diversi vantaggi. Innanzitutto ci permette di staccare la spina dalla routine quotidiana e di vincere lo stress. Può essere utile anche per i più giovani che a volte si annoiano e si rifugiano nella tecnologia e nel mondo dei videogiochi in maniera compulsiva per passare il tempo.

Pensiamo inoltre alla gratificazione di sapere che si è diventati bravi in qualcosa, qualcosa che ci piace fare, e che un domani potrebbe diventare addirittura il nostro lavoro!

Ma non corriamo troppo! Andiamo a vedere prima di tutto come fare per scegliere un hobby su misura per noi.

Come scegliere il nostro hobby

Un primo consiglio è quello di esaminare quali sono le nostre attitudini. Che cosa ci attrae di più, un lavoro manuale o piuttosto intellettuale? Qualcuno ha detto che in fin dei conti non siamo noi a scegliere le nostre passioni, ma sono loro a scegliere noi. Ed in un certo senso è così. Dobbiamo solamente scavare a fondo per scoprire cosa ci emoziona maggiormente.

Possiamo chiederci di quale argomento parleremmo senza stancarci?

Un altro modo per scegliere di cosa andremo ad occuparci è chiederci quello che ci attira maggiormente nelle persone che ammiriamo.

Molte idee possiamo trovarle anche visitando siti che si occupano dei prodotti di intrattenimento più venduti. Potremmo venire a conoscenza di una forma di intrattenimento che avevamo finora sottovalutato o nemmeno preso in considerazione.

Sarà importante anche stabilire il proprio budget. Alcuni hobby possono essere particolarmente costosi sin dall’inizio o possono comportare notevoli spese per coltivarli nel tempo. Buttarsi in un attività al di fuori della nostra portata potrebbe generare solamente un senso di frustrazione.

Manteniamo costante nel tempo il nostro interesse

Teniamo conto che nel nostro percorso di formazione ci saranno comunque dei momenti più monotoni o meno entusiasmanti. Non rinunciamo! Prendiamone atto e continuiamo a migliorarci. Qualsiasi attività ci prefiggiamo di assimilare diventa davvero avvincente quando impariamo a padroneggiarla.

Per mantenere velocizzare e rendere costante il nostro apprendimento, prendiamo delle lezioni. Grazie ad internet, al giorno d’oggi abbiamo accesso a video-corsi e lezioni online che ci danno la possibilità di assimilare una nuova capacità in maniera graduale e divertente.

Il fatto di avere già un interesse non elimina la possibilità di coltivarne anche degli altri. Non abbiamo paura di tentare qualcosa di completamente nuovo o diverso rispetto ai nostri canoni più comuni. Farlo ci permetterà di allargare i nostri orizzonti e le nostre vedute.

Far parte di una community è un’altra possibilità che non dobbiamo sottovalutare. Ognuno vive la sua passione a modo proprio. Confrontarsi con gli altri ci darà la possibilità di trovare nuove idee per rendere il nostro hobby più interessante e per applicarlo in più campi della nostra vita. (nota stampa)