Non si placano le manifestazioni di affetto e le invocazioni di un ritorno in città nei confronti di Mazzamurro Salvatore, da decenni vicino alle persone più bisognose della sua Manfredonia.

Come già pubblicato da un precedente articolo sulla seguita pagina social “Manfredonia bella“, basato sulle testimonianze di tanti concittadini, continuano a giungere a Mazzamurro dimostrazioni di estrema affezione e preoccupazione per la sua persona. Ormai assente da Manfredonia da alcuni mesi, Salvatore viene quotidianamente menzionato e ricercato. Molti di coloro che in passato hanno trovato nella sua persona aiuto e conforto, denunciano adesso, attraverso i vari social locali, il totale stato di difficoltà sociale in cui versano, dovuto alla mancanza di un pilastro molto importante nell’ambito dell’associazionismo provinciale, che ha sempre affiancato e supportato quanti a lui si rivolgevano per svariate problematiche.

Salvatore, come le testimonianze di decine di suoi amici ci riportano, “si è sempre reso reperibile, anche di notte, per ascoltare e porgere una mano, un conforto, un abbraccio”. Altri hanno precisato che “si è sempre proteso per aiutare per quanto poteva e forse anche di più”. Ha dato tutto ciò che aveva: “…anche un tetto ed un pasto a chi, per caso o avversa sorte, restava fuori di casa, senza un posto dove andare”, “ha fatto la spesa a chi non possedeva nulla, comprato il biglietto del treno per permettere di recarsi a colloqui di lavoro al Nord a chi non aveva i soldi per farlo”. Questo è stato Salvatore Mazzamurro per la città di Manfredonia.

E la gente non lo dimentica.

Assieme ai sui collaboratori, anche essi orfani della sua figura, ha sempre sostenuto un fardello enorme: in quanto rappresentante legale dell’associazione AVS Santorsola “Casa dei Giovani” di Manfredonia, Salvatore, da tutti conosciuto come Salvo, per anni si è cimentato nella salvaguardia delle persone e del territorio locale. Ha consentito, con amorevole disposizione e con l’ausilio dei suoi validi amici e soci-collaboratori, a tanti che per varie ragioni avevano commesso qualche errore di condotta, di poter usufruire dei servizi sociali presso la sede dell’associazione, evitando agli stessi ulteriori gravose conseguenze ed offrendo, contemporaneamente, la possibilità di riabilitarsi, ponendo in essere un concreto atteggiamento di rieducazione e reinserimento sociale.

Ma Salvatore, ci spiegano, a causa di una chiamata concorsuale, ha lasciato (si spera provvisoriamente) la sua città natale per raggiungere Roma, dove continua ad operare nel campo sociale. In alcune interviste comunica che è dispiaciuto di tutto ciò ma “dovevo staccare la spina, trovare nuovi orizzonti, crearmi un futuro lì dove posso ancora essere motivato e soprattutto so che posso dare il mio contributo frutto d’esperienza e sacrificio. Ma non ho abbandonato i miei vecchi amici, coloro che ho aiutato, quanti ancora mi cercano: sono presente ogni volta che mi chiamano anche se, lo ammetto, rispondo in lacrime”.

Poi ancora ci dice, accendendo forse una flebile speranza: “io ci sono per voi e per la città, qui sono in transito, non so quando torno, non so se troverò, semmai tornassi, una città nuova, progredita o, purtroppo, come mi sembra di scorgere da lontano, e dai tanti messaggi che arrivano, un posto un più solo, più triste, più bisognoso e forse anche più incattivito.”

“Sarà un caso sicuramente,” – continua Salvatore – “ma alcuni hanno constatato e mi hanno fatto notare che da Dicembre ad oggi (cioè proprio quell’arco di tempo che ha visto l’inattività dell’associazione AVS Sant’Orsola) la città è vittima di tanti episodi delinquenziali, spesso attribuibili alla microcriminalità: rapine, risse, bullismo, furti… Avvenimenti che ci son sempre stati ma che hanno avuto un incremento nelle ultime settimane. Mi hanno chiesto se non sarà forse il risultato della mia assenza e della chiusura della sede associativa che comunque spesso fungeva da filtro, e anche da valvola di sfogo per alcuni ragazzi difficili che, appunto, potrebbero aver smarrito una luce nel buio pesto, una voce che dava consigli, una mano che indicava una direzione, o semplicemente una presenza che in silenzio ascoltava il rancore, il rammarico, il disagio altrui.”

Salvo conclude la sua emozionante intervista dicendoci che pur ben sapendo che non è la stessa cosa, anche se a distanza, continuerà ad interessarsi della sua città e dei suoi affetti più cari: le persone sole, emarginate, bisognose ed incomprese.

Dal nostro canto ci sentiamo di affermare che Salvo non sa se e quando tornerà, ma di certo se dovesse farlo una parte di Manfredonia sarà lì lieta d’accoglierlo nuovamente tra le sue indigenti ma calorose braccia.