Sentenza del Tar su Iaccarino: “Plurima violazione del codice etico”

Bari – Foggia, 03 marzo 2021. Condannato a pagare 2mila euro di spese legali, il Tribunale evidenzia il “plebiscito” con cui è stata approvata la revoca del presidente del consiglio e “l’inaccettabile immagine di disvalore delle istituzioni”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza sul ricorso presentato dai legali di Leonardo Iaccarino rigettandolo. Le argomentazioni esposte nella sentenza fanno riferimento alla materia della regolamentazione subprimaria del Comune di Foggia, Statuto e Codice etico all’interno della cornice legislativa del Testo Unico. Nel redigere le motivazioni, il Tribunale fa riferimento agli stessi passaggi di cui si sostanzia la revoca disposta dal consiglio comunale evidenziandone “l’elevatissimo numero di consiglieri” che l’hanno approvata.

Precisa che Iaccarino “ha contribuito alle modifiche all’art. 4 del regolamento dell’organo consiliare, concorrendo nella votazione, così come risultante dalla delibera consiliare n. 54 del 5.6.2020, perciò non se ne può dolere in sede di applicazione concreta della relativa previsione regolamentare”.

Passando al merito della revoca, si rammenta preliminarmente che, a fronte dell’ampia discrezionalità sussistente in materia in capo al Consiglio comunale, il Giudice amministrativo può ritenere illegittimo il provvedimento di revoca in parola “solo qualora riscontri una sua eventuale manifesta illogicità, nonché travisamento dei fatti assunti a suo presupposto e fondamento”.

Si parte dall’esame dalla normativa sub-primaria in materia, espressione della potestà di auto-normazione riconosciuta agli Enti locali, in particolare, ai Comuni, nella specie a quello di Foggia. Secondo l’art. 4, comma 1, del regolamento del Consiglio comunale: “Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Quindi è evidente che tale figura riveste anche un importante ruolo rappresentativo dell’intero organo, proiettandone l’immagine nei confronti dei cittadini. La medesima disposizione, al successivo comma 4, prevede che “nell’esercizio delle sue funzioni ed in attuazione dei principi fissati nel vigente Codice Etico per la buona politica, il presidente si ispira a criteri di diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità, impegnandosi ad esercitare il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.” Quindi costituisce oggetto di preciso obbligo, per il presidente del Consiglio comunale, il non tenere “comportamenti che possono nuocere agli interessi all’immagine dell’amministrazione”.

“In base all’art. 2, il codice è vincolante per gli amministratori che intendono aderirvi sottoscrivendolo personalmente. Il ricorrente vi ha aderito con dichiarazione sottoscritta in data 25.09.2019, per cui nei suoi riguardi il Codice etico per la buona politica è senz’altro vincolante”.

Si tratta ora di verificare se nella specie sussistano o meno le “gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento”, che obbligatoriamente devono assurgere a presupposto della revoca in esame. Preliminarmente va detto che quest’ultima ha assunto la forma di un vero e proprio plebiscito. Deve, infatti, considerarsi che essa è stata approvata con 30 voti favorevoli, 1 solo contrario – quello dell’interessato attuale ricorrente-, ed inoltre 1 astenuto ed 1 assente”.

Il Tar ricorda come, in data 5.1.2021, con una nota indirizzata al Segretario generale dell’Ente, Iaccarino “ha dichiarato la disponibilità a rimettere l’incarico al Consiglio attivando un confronto politico con le Istituzioni – Sindaco e Consiglio comunale –,in tal modo mostrando di voler accettare l’esito di un tale confronto, per poi in modo del tutto contraddittorio, una volta che tale esito si è rivelato essere nel senso opposto a quello sperato, decidere di impugnare la delibera con cui è stato revocato dalla carica in questione”.

“Deve precisarsi che, per poter procedere alla revoca, non è necessario che comportamenti in contrasto con i principi e le puntuali regole enucleati nelle disposizioni del Codice etico siano stati posti in essere all’interno dell’attività del Consiglio, nello svolgimento dei precipui compiti individuati all’art. 14 dello statuto comunale in capo al presidente del Consiglio comunale”.

Sui fatti di Capodanno: “L’episodio, grave per l’atteggiamento di prepotenza e prevaricazione che ne emerge (non rileva incontrario la circostanza, rimarcata in ricorso, che è stata adoperata una pistola giocattolo), tenuto conto del ruolo ricoperto, a seguito di diffusione in rete del relativo video, è uscito dalla sfera privata per essere di dominio pubblico e dare un’immagine di disvalore delle istituzioni inaccettabile, soprattutto in considerazione della peculiare situazione in cui versa la città di Foggia, permeata dalla malavita”.

“Occorre rammentare in proposito che il presidente, per espressa previsione dell’art.4, comma 1, del regolamento dell’organo consiliare, rappresenta quest’ultimo, tutelandone la dignità del ruolo. Stante la riconosciuta funzione rappresentativa dell’intero Consiglio e in definitiva della sua immagine di fronte ai cittadini, con i reiterati comportamenti in evidente contrasto col Codice etico il ricorrente ha offuscato tale immagine”.

“A nulla vale evidenziare che il video in questione è stato messo in rete dal figlio minore del ricorrente, essendo quest’ultimo comunque tenuto a vigilare sullo stesso, ancor più data la carica istituzionale ricoperta.

Come se non bastasse, con le frasi di particolare volgarità ‘postate’ nei social che ne sono seguiti, qui in atti, il ricorrente ha reso ancora più negativa l’immagine dell’organo che rappresentava e in definitiva dell’intero Comune di Foggia. Evidente è la plurima violazione del Codice etico”.

“Le parole di scontro frontale – di plateale accusa – nei confronti del sindaco hanno ulteriormente obliterato quella necessaria terzietà che deve caratterizzare la figura del presidente del Consiglio comunale”.

“La revoca censurata risulta suffragata da adeguata istruttoria e munita dei prescritti presupposti, che emergono da congrua motivazione. Conseguentemente anche le prime due doglianze dedotte sono prive di fondamento. Deve concludersi che il ricorso è infondato in toto e deve, pertanto, essere respinto”

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, da corrispondersi in favore del Comune di Foggia”.

La decisione è della Camera di consiglio di Bari riunita in remoto il 24 febbraio 2021, con l’intervento dei Magistrati Angelo Scafuri, (Presidente) Rita Tricarico, Consigliere, Estensore.

A cura di Paola Lucino, 3 marzo 2021