(STATOQUOTIDIANO, ore 17). Foggia – Manfredonia, 03 marzo 2021. Un periodo di oltre 90 giorni. 25 novembre 2020 – 2 marzo 2021: è la fascia temporale nella quale si sono registrate a Manfredonia finora rapine e tentate rapine ad opera di giovanissimi.

Irruzioni in bar, tabaccherie, supermercati, negozi di detersivi e prodotti per la pulizia della casa; irruzioni che hanno avuto spesso le stesse modalità e azioni. Modalità e azioni tipiche delle rapine frenetiche, irragionevoli: volti travisati, abbigliamento sportivo, un complice dietro l’altro, passo veloce, ingresso nell’attività, utilizzo del taglierino per minacciare i rispettivi titolari e gestori, richiesta di denaro o tentativo di asportare il registratore di cassa.

Ragazzi che agiscono velocemente, in modo frenetico, con “bottini” spesso di scarsa rilevanza. Ragazzi che sono stati anche allontanati dai titolari delle attività.

Ma non sempre i malviventi hanno desistito dal “colpo”. Anzi, in alcuni casi hanno reagito con violenza ai tentativi di opposizione dei titolari delle attività; si pensi ai due fratelli titolari di una rivendita di tabacchi in Viale Aldo Moro, feriti durante la rapina; allo stesso modo: minacce a una cassiera, intimidazioni alla giovane titolare di un’altra rivendita di tabacchi.

Gli interventi delle forze dell’ordine non sono mancati: militari dell’Arma dei Carabinieri, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia.

Lo scorso 13 dicembre 2020 il fermo di un 17enne, ad opera dei Carabinieri, come avvenuto anche dopo la rapina alla tabaccheria di Viale Aldo Moro, e infine ieri sera con l’arresto e la denuncia di due minori accusati di aver agito all’interno di un’attività in via San Francesco.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, si dovrebbe far riferimento a una batteria allargata di diversi giovanissimi, prevalentemente minori, con classe di nascita inferiore quindi al 2002. Il punto di ritrovo, la cosiddetta ‘base’ di questi ragazzi, dove ipoteticamente pianificherebbero le rapine così come la suddivisione tra le varie attività, sarebbe la popolata zona di Monticchio.

Al momento si registra un importante risultato nelle indagini degli inquirenti, che si avvalgono tra l’altro delle numerose immagini degli impianti di videosorveglianza distribuiti in città: come anticipato da StatoQuotidiano.it, stamani la Procura dei minorenni di Bari, per il ruolo svolto nella fase della rapina e per i rispettivi precedenti, ha disposto l’arresto per un minore, previo accompagnamento presso l’Istituto Penale per minorenni di Bari “Fornelli”, e la denuncia piede libero per l’altro minorenne con conseguente affidamento ai genitori.

L’obiettivo degli inquirenti è quello naturalmente di sgominare totalmente la batteria dei giovani autori delle rapine.