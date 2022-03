Dagli antichi a oggi, come è cambiata la navigazione a vela nei secoli

Con l’arrivo della primavera, si respira nell’aria una gran voglia di tornare a godersi gli spazi all’aperto e, da sempre, quale miglior scusa per buttarsi su qualche succulenta offerta gastronomica? In particolare modo poi, se questa proposta culinaria arriva da una delle regioni più belle d’Italia?

Nel caso in cui siate poi giustamente preoccupati per il vostro peso forma, vi basterà solo concentrarvi su una delle tante proprietà benefiche che la scienza, con le sue innumerevoli scoperte, continua ad attribuire a una quasi illimitata serie di alimenti. Quel piatto ha un elevato contenuto calorico? Poco importa se riuscite a prestare la vostra attenzione solo sulle sue capacità di favorire memoria e concentrazione, ad esempio. E se quindi possiamo finalmente lasciarci andare ai gusti e ai sapori, quale regione migliore della nostra amatissima Puglia? Una terra che può essere visitata non solo seguendo un itinerario delle sue bellezze culturali più acclamante, ma anche andando alla ricerca dei suoi piatti tipici, cercati ed apprezzati in tutto il mondo. Ecco, quindi, i più irrinunciabili.

La Puccia

Nonostante sia indubbiamente uno dei “masterpiece” di questa tradizione culinaria, esistono, a seconda dell’origine geografica, diverse versioni di questa famosissima pietanza. Esiste infatti la Puccia “leccese”, nota per l’assenza della mollica che rende questo tipo di pane l’accompagnamento perfetto per ogni gustosissima farcia. Tra i ripieni più celebri c’è sicuramente “marangiane con l’agghj ngul”, che ci asterremo dal tradurre, che consiste in un mix di melanzane soffritte, pomodorini e aglio. Diversa è invece la Puccia “caddhipulina” che va per la maggiore nella zona di Gallipoli: qui la mollica è la vera protagonista, preparata localmente con grandissima cura soprattutto in occasione della Festa dell’Immacolata del 7 dicembre.

Ultima, ma non meno importante, è la “uliata”, di taglia leggermente più piccola, che viene preparata mischiando nell’impasto olio, olive nere e peperoncino. L’occasione migliore per assaggiarla? Festa te la Uliata, che si tiene ogni estate a Caprarica di Lecce.

Le orecchiette

Non vorremmo cadere nello stereotipo, ma se chiudiamo gli occhi e pensiamo alla Puglia, è difficile che insieme allo splendido mare e al caldissimo sole, non ci venga in mente uno dei piatti di pasta più celebrati di tutta la tradizione culinaria italiana.

Originarie di Bari, le orecchiette vengono realizzate tramite l’utilizzo di una pasta casereccia di semola. Si può dibattere a lungo su quale sia il condimento perfetto per questo piatto, ma sarebbe altresì assurdo non ammettere come la versione con le cime di rapa sia sicuramente la più tradizionale e apprezzata. Esistono però altre varianti: cime di cola (cavolfiore pugliese), al ragù, con gli involtini di cavallo o, in formato vegetariano, con pomodorini e ricotta salata (marzotica). Non tutti sanno poi, che il nome in dialetto di questo tipo di pasta è “l’strasc’nat”. Perché? Deriva dal gesto manuale necessario per incavare con l’unghia dell’alluce questa pasta dalla forma a “conchiglia”. Per inciderla infatti, veniva “trascinata” lungo il tagliere.

Cozze arraganate

Potevamo non includere un piatto a base di pesce? Ovviamente no.

Facilmente ricollegabili alla tradizione culinaria della città di Taranto, questo piatto squisito riesce in maniera semplice e gustosa, a sfruttare al meglio tutti i sapori della cozza “tarantina”. In cosa si distingue? Questo tipo di cozza viene allevata da generazioni nel “Mar Piccolo”, il nome con cui i locali sono soliti riferirsi alla laguna di Taranto. Qui, grazie ad un fortunato miscuglio di correnti di acqua dolce e salata, le cozze tarantine riescono a sviluppare il proprio sapore e la propria consistenza inconfondibile. Sebbene si possano ovviamente preparare anche con ricette più nazional popolari, nella tradizione di Taranto è sicuramente la ricetta delle “cozze arraganate” a farla da padrone.

La preparazione: le cozze vanno pulite, aperte, va poi aggiunto uovo, prezzemolo e formaggio; poi, dopo aver condito con olio, aglio e pangrattato, basterà infornarle per una manciata di minuti.