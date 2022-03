Educare alla solidarietà, la scuola Pavoncelli centro raccolta per l’Ucraina

Statoquotidiano.it, 3 marzo 2022. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli …”. Parliamone con i ragazzi, si parte dall’art.11 della Costituzione per proporre discussioni, riflessioni, partecipazione e allora nelle classi in queste giornate modifichiamo il “programma” perché la “storia” oggi possiamo viverla e impararla senza leggerla. L’iniziativa è dell’IISS Pavoncelli di Cerignola e del dirigente scolastico Pio Mirra.

“Senza andare alla ricerca delle ragioni politiche ed economiche della guerra, è importante riflettere sulla tragedia della guerra. Forse non si ha ancora l’esatta percezione della catastrofe umanitaria in atto. La nostra lezione non deve essere di storia, ma di umanità per comprendere ciò che accade e quello che noi tutti possiamo fare. Possiamo raccogliere beni di prima necessità, ma senza dimenticare di lasciare spazio alle emozioni dei nostri ragazzi, aiutandoli ad esprimerle, a trasformarle in parole, in poesie e canzoni. Tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace”, per dirla come la Montessori.

“Allora abbiamo l’occasione di sensibilizzare i ragazzi, educandoli alla solidarietà, alla cooperazione per educarli alla pace. E intanto continua la raccolta di generi di prima necessità. Servono antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, tachipirina, oki, paracetamolo, tranex, pannolini bambini, pannoloni adulti, coperte, maglieria intima, calze calde alte, pantaloni, maglioni, guanti, scarpe, cappelli, giubbotti, prodotti per l’igiene, omogeneizzati per bambini, pappe per neonati e bambini, latte in polvere per neonati, biscotti Per i bambini sarebbe bello raccogliere anche libri da colorare, quaderni, penne, matite, gomme, temperamatite e colori. Studenti, famiglie e chiunque interessato potrà dare il proprio contributo.