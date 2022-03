Foggia. L’ex consigliere Longo, la “nuvola d’oro” e la casa popolare

Statoquotidiano, 3 marzo 2022. L’ex consigliere comunale Bruno Longo, a febbraio del 2021, è stato arrestato nell’ambito del procedimento penale cd. operazione “Nuvola d’oro” in quanto ritenuto responsabile, in concorso, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Dagli atti di indagine di tale procedimento sono emerse- scrivono i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Foggia, che ne hanno decretato l’incandidabilità insieme all’ex sindaco e altri 6 consiglieri comunali, tutti della coalizione di centrodestra- “cointeressenze del consigliere Longo con soggetti vicini ad elementi di spicco della criminalità mafiosa”.

La relazione prefettizia cui il provvedimento fa riferimento si sofferma, in particolare, sulle vicende abitative che hanno interessato Longo, ma fa emergere altri elementi “certamente rilevanti” su un’altra questioni. “L’ex consigliere è stato indagato, sia pure in tempi non recenti, per associazione di tipo mafioso. Tuttavia egli ha precisato che il relativo procedimento si concluse con la richiesta di archiviazione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione”.

“Quanto detto sarebbe sufficiente- secondo il collegio dei giudici Antonio Buccaro, Mariangela Carbonelli e Luca Stanziola – per ravvisare, in capo al Longo, collegamenti diretti con la criminalità organizzata: pur volendo infatti ritenere fondate le difese del Longo, vi sarebbe da aggiungere che è rilevante, in questa sede, anche soltanto il rischio che l’amministratore locale venga accostato alla criminalità organizzata, attesa l’autonomia tra il presente procedimento e l’accertamento svolto in sede penale, che richiede una prova ben più rigorosa”.

Questione casa popolare. Dagli accertamenti svolti, risulta che l’ex consigliere comunale è anagraficamente residente in una casa di edilizia popolare ma di fatto dimora in altra abitazione con la propria famiglia. “Tale alloggio popolare, formalmente intestato al consigliere, risulta di fatto abitato da un soggetto gravato da vari pregiudizi di polizia e legato alla batteria “Sinesi-Francavilla”.

“Oltre a tale pericolosa vicinanza del Longo con alcuni esponenti della criminalità organizzata, va detto che nel corso delle intercettazioni disposte nel medesimo procedimento penale il consigliere Longo, al netto del suo ruolo dominante nel sistema tangentizio evidenziato dalle indagini, manifesta espressamente il forte disappunto per l’attività di prevenzione antimafia, condotta dal Prefetto, proferendo le seguenti parole: “... queste interdittive ci hanno rotto un poco il c….”.

Il collegio ritiene ravvisabili, per Longo “collegamenti indiretti con la criminalità organizzata locale”. La vicenda della sua abitazione non è stata contestata dalla difesa di Longo che ha precisato come, in quella abitazione, egli vi aveva trasferito la residenza sino al 2003 per la necessità di assistere la madre. L’immobile è stato poi utilizzato dal fratello sino all’anno 2016. Da quel momento in poi la casa è rimasta disabitata, ed è stata, per questo, illecitamente occupata”. Dunque è stata presentata nei confronti dell’occupante, presumibilmente nell’anno 2018, una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ed ai Vigili Urbani.

Ma i giudici rispondono: “La vicenda si connota di una particolare gravità, in quanto si inserisce in un contesto notorio per gli amministratori locali, quello relativo alla gestione, in senso ampio, degli alloggi popolari”. Riprendono la relazione prefettizia quando descrive il “diffuso malcostume” di concedere la residenza di un alloggio popolare – ottenuto lecitamente da parte dell’avente diritto, ad un soggetto estraneo al nucleo familiare dell’assegnatario, il quale subentra, di fatto, nel godimento del bene non avendone titolo alcuno- dietro il pagamento di un corrispettivo alla criminalità organizzata che gestisce l’operazione.

“È singolare allora che il Longo abbia deciso di presentare denuncia, stando alle mere allegazioni della difesa, soltanto nell’anno 2018, ossia ben due anni dopo il definitivo allontanamento del fratello dalla abitazione e cinque anni dopo la morte della madre, anziché attivarsi immediatamente per rendere il bene al patrimonio comunale, come avrebbe dovuto in ragione della posizione ricoperta. Il fatto poi che l’immobile sia risultato occupato da un soggetto, pluripregiudicato, legato agli ambienti della criminalità organizzata, avrebbe dovuto acuire la sensibilità dell’amministratore”.

Per quanto riguarda l’operazione Nuvola d’oro, il collegio parla di “gravi condotte criminose tenute dal Longo”. In questo procedimento è stato ritenuto responsabile in concorso, tra gli altri, con Antonio Parente, funzionario comunale addetto servizio informatico, telematico e della innovazione tecnologica, e quindi all’installazione e alla manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadina.

“Parente Antonio è, d’altronde, colui che, nell’ambito della gestione del sistema di videosorveglianza, emise una nota con la quale elencava solo una parte degli affidamenti del comune all’impresa G.O.S.S. s.r.l. rispetto a quelli successivamente accertati, evidenziando, ancora, una strenua resistenza alle verifiche antimafia sulla predetta società”. Nella ricostruzione dei legami di parentela e di interessi di tale società si arriva agli esponenti apicali delle “batterie mafiose” di Foggia. “A riprova della vicinanza sia pur solo indiretta del Longo, concorrente nella condotta criminosa con il Parente, ad esponenti di spicco della criminalità organizzata locale”.