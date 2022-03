Iadarola e il compagno ben informato della sua attività da consigliere

Statoquotidiano.it, 3 marzo 2022. “Sussistono collegamenti diretti tra Liliana Iadarola e la criminalità organizzata, essendo la stessa la compagna convivente di Delli Carri Fabio, ritenuto contiguo alla batteria mafiosa Sinesi- Francavilla, soggetto pluripregiudicato e, tra l’altro, sottoposto a misura custodiale in carcere nell’ambito dell’operazione denominata “Nerone” per associazione a delinquere, estorsione e rapina nonché deferito per evasione dagli arresti domiciliari”. Così il paragrafo dedicato a Liliana Iadarola – ex consigliera comunale di centrodestra, di professione avvocato- nel decreto di “incandidabilità” emesso dai giudici della Prima sezione civile del Tribunale di Foggia. La sua vicenda si intreccia a quella di Delli Carri nelle carte che di quest’ultimo descrivono l’attività.

“Il Delli Carri è stato condannato a quattro anni di reclusione per tentata estorsione in concorso e rapina per aver imposto, mediante minacce, e dunque con finalità estorsiva, ai commercianti della zona, l’acquisto di mozzarelle prive di marca prodotte dal caseificio ‘Iadarola’, appartenente al padre della consigliera”. Su Delli Carri i giudici forniscono altri elementi.

Il 12 novembre 2019 un ordigno esplosivo viene collocato presso l’esercizio di ristorazione “Poseidon”. “Delli Carri è stato indagato per favoreggiamento personale” dell’autore materiale della deflagrazione. “È rilevante sottolineare che, a seguito di intercettazioni, è emerso che il Delli Carri (indagato per favoreggiamento personale) concordava con la Iadarola (avvocato) l’atteggiamento da tenere per eludere le indagini in corso”.

Già nella relazione del Prefetto è stato evidenziato che il consigliere comunale Iadarola metteva sovente al corrente il compagno di questioni aventi carattere politico-amministrativo. Prima fra tutte, la questione della videosorveglianza e del suo potenziamento, in progetto dell’allora assessore comunale alla legalità.

In ordine a tale fine, come emerge da un’intercettazione, Delli Carri ha mostrato netta contrarietà: “Non puoi scrivere no?” e lei risponde “hai voglia”, che il collegio considera “espressione gergale di assenso con l’intento, evidente, di svuotare di contenuto ogni iniziativa amministrativa finalizzata al rafforzamento dei dispositivi elettronici, nella realtà foggiana, caratterizzata peraltro da un’elevata incidenza dei reati predatori e fortemente soggiogata dalla mafia della Società Foggiana”.

Sono le stesse intercettazioni ad aver evidenziato “l’accondiscendenza del consigliere Iadarola ad assecondare le influenze esercitate dal pregiudicato Delli Carri sulla sua attività politico-amministrativa, il che rende ancor più preoccupante la commistione tra munus pubblico della consigliera comunale ed il rapporto sentimentale intrattenuto con un soggetto vicino alla batteria mafiosa Sinesi-Francavilla”.

La conversazione dell’11 febbraio 2021 è già riportata in un articolo di Stato Quotidiano.

La difesa della Iadarola ha contestato la vicinanza del Delli Carri con ambienti legati alla criminalità organizzata locale, ma “la stessa non ha, tuttavia, fornito alcuna prova in senso contrario, non essendo peraltro credibile la tesi della Iadarola che invoca, nella specie, l’esistenza di un asserito errore della prefettura dovuto ad un presunto, quanto indimostrato, caso di “omonimia”.

Delli Carri si è sempre interessato all’attività politica svolta dalla Iadarola – come emerge nelle intercettazioni telefoniche riportate nella relazione prefettizia- “che dimostrano una vera e propria propensione del consigliere ad assecondare le influenze esercitate dal Delli Carri nell’ambito della sua attività politico-amministrativa, con conseguente, preoccupante, commistione tra munus pubblico della consigliera comunale e rapporti personali con soggetti ritenuti contigui alla batteria Sinesi-Francavilla”.

Liliana Iadarola ha contestato anche il significato delle fasi intercettate, “mal intese e a suo dire mal trascritte dalla P.G. ”poiché, a prescindere dall’intendimento che si voglia dare alla conversazione captata“, “è comunque dimostrato l’interesse del Delli Carri nella propria attività istituzionale”.

Circa la conversazione dell’11 febbraio 2021, il suo rilievo per i giudici è “dirimente”, né oggetto di contestazione alcuna da parte dell’ex consigliera. “Fabio Delli Carri intimò, perentoriamente, alla compagna di ricordare al primo cittadino di adempiere agli impegni assunti nei “loro” confronti durante la campagna elettorale, episodio questo che dà contezza non solo dell’influenza esercitata dal Delli Carri (il quale declina sempre il plurale nella conversazione, lasciando intendere di essere il portavoce di altri soggetti: trattasi di una modalità espressiva paradigmatica della grammatica mafiosa, rimandando l’uso del “noi” ad un gruppo criminale capace – sol perché tale – di esercitare una forza intimidatrice decisamente maggiore di quella del singolo nei confronti del soggetto che la subisce) sulla Iadarola ma, soprattutto, del legame venutosi a determinare

in occasione della tornata elettorale tra il Sindaco ed il Delli Carri Fabio”.

Fra gli argomenti difensivi portati da Iadarola, c’è quello di aver sempre votato a favore del potenziamento del sistema di video-sorveglianza. Nel provvedimento si riportano le date e i numeri di due delibere comunali, da lei votate, del 13 febbraio 2020 e del 15 aprile 2021. Per i giudici “non colgono nel segno tali argomenti difensivi argomenti spesi dalla Iadarola, essendo emerso il legame (si ripete, non solo affettivo) diretto con un soggetto indiscutibilmente legato a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale”.