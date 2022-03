MANFREDONIA (FOGGIA), 03/03/2022 – “E’ stato accoltellato domenica 20 febbraio nei pressi di casa sua e gli ‘esecutori’ sono ancora a piede libero. Stanno indagando. La cosa assurda è che mio nipote ha rischiato la vita, è vivo per miracolo“.

In questo modo si era espressa la nonna materna di UN 25enne di Manfredonia vittima di un’aggressione per futili motivi.

Sarebbero 25 i punti di sutura per le ferite riportate, 7 o forse più le coltellate inferte alla vittima la notte dell’aggressione. “Il ragazzo sta meglio e ieri ha lasciato l’ospedale. Episodio allarmante, azione di gruppo feroce e priva di logica, solo grazie al papà non è finita in tragedia” ha spiegato a StatoQuotidiano.it l’avvocato del Foro di Foggia, Michele Gentile.

“Il ragazzo sta meglio ed è finalmente tornato a casa. È stato dimesso solo ieri dopo un lungo ricovero presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ricovero indispensabile per prestare tutte le cure di cui necessitava. Sono probabilmente più di 3 gli autori del grave episodio, è in corso comunque una incessante attività investigativa per assicurare tutti i responsabili alla giustizia.

“Ferite da taglio sono state riscontrate sulla parte interna della coscia, sui glutei e un taglio sul viso. Solo l’intervento del papà, il quale per fortuna era presente in casa ed ha udito le urla del proprio figlio che cercava disperatamente aiuto, ha scongiurato conseguenze peggiori e irrimediabili”.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 03 marzo 2022.