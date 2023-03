Casa Sollievo della Sofferenza primo ospedale al Sud secondo Newsweek

FOGGIA, 03/03/2023 – (Matteo Mattei primapaginaonline.it) Per il secondo anno consecutivo Newsweek ha collaborato con Statista Inc. per classificare i principali ospedali in 21 paesi del mondo. Una ricerca indipendente per confrontare i livelli di buona salute e di una buona assistenza negli ospedali del mondo.

l Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma è il migliore d’Italia per il 2023. La struttura ha oltre 3 punti percentuali in più delle altre. Nonostante abbia la metà di posti letto, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano ha ottenuto il secondo posto. Sul gradino più basso del podio l’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano. Queste tre strutture sanitarie rappresentano l’eccellenza sanitaria in Italia. Milano il miglior territorio con 2 strutture nelle prime 3 posizioni. Il primo centro del sud in classifica è posizionato al 33esimo posto con l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. primapaginaonline.it