Manfredonia, Palumbo: “Danni e furti al cimitero ormai da diversi anni”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/03/2023 – “Dire scarso senso civico è davvero riduttivo. E’ vergognoso e non esistono aggettivi per qualificare quanto compiuto al cimitero da gente sprezzante di qualsiasi regola del rispetto.

Danni e furti al cimitero si verificano ormai da diversi anni, offendendo la dignità dei defunti ed il dolore di parenti ed amici. La P.A. può far poco in merito a questi atti criminali, cartina di tornasole di una società senza più sani valori che necessita di una considerevole iniezione di educazione e buonsenso, attraverso il rafforzamento delle agenzie educative come scuole, oratori e virtuosi centri di aggregazione. Sorvegliare palmo a palmo tutta l’area cimiteriale è un’impresa impossibile per chiunque Comune (nessuno in Italia ha servizi di sorveglianza nelle singole tombe), a cui tocca il compito di manutenzione ed erogazione di servizi. A questi atti compiuti da persone scellerate, si aggiunge anche la presenza di animali selvatici.

La legge, attraverso il dispositivo dell’art. 408 Codice Penale, prevede che “Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. L’invito è a segnalare e/o denunciare tempestivamente tutto ciò che di sospetto si nota, anche in forma anonima”. Lo riporta Libero Palumbo – Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali.