Superstrada veloce del Gargano, Cera: “Un’altra grande incompiuta nonostante ci fossero i fondi”

FOGGIA, 03/03/2023 – “Il potenziamento infrastrutturale del Gargano è una priorità assoluta e il tempo delle promesse non è infinito: chiedo, quindi, un’audizione in V Commissione per far luce sullo stato della programmazione del prolungamento della superstrada veloce da Vico del Gargano a Vieste.

Un’altra grande incompiuta nonostante ci fossero i fondi. Infatti, l’Anas, già anni fa, aveva iniziato a compiere una stima del costo del prolungamento, che si riteneva aggirarsi intorno ai 140milioni di euro. Non fu possibile inserire l’opera nel contratto di programma 2016-2020, ma si valutava di poter procedere nel successivo. Ad oggi, però, nulla si è mosso e non si sa che fine abbia fatto l’importante infrastruttura che l’Anas avrebbe potuto (e dovuto) programmare.

Eppure, il potenziamento del patrimonio stradale e il servizio alle grandi aree di attrattività turistica può rappresentare un volano per l’economia e può accrescere la competitività del nostro sistema Paese. Interventi di questo genere possono essere non solo un sostegno efficace per lo sviluppo della “Terra del Sole”, ma possono concorrere anche a dare ossigeno alle zone più depresse del territorio. In Commissione, perciò, chiedo l’audizione dell’assessore ai Lavori Pubblici, dei rappresentanti dell’Anas e del presidente della provincia di Foggia.

Si tratta di una battaglia strategica per il Gargano e tutta la Capitanata e seguirò con la massima attenzione ogni sviluppo. Ma iniziamo col fare chiarezza e riportare ai cittadini un quadro certo dello stato attuale e degli intendimenti per il futuro delle istituzioni coinvolte e competenti”. Lo riporta una nota del consigliere regionale di Forza Italia Napoleone Cera.