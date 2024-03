Centrodestra: buona la prima! Entusiasmo per l’apertura del punto di incontro “San Severo Ritornerà Bellissima”

Centrodestra: buona la prima! Grande entusiasmo per l’apertura del punto di incontro “San Severo Ritornerà Bellissima”

Il centrodestra sanseverese è ormai maturo per la grande rinascita senza ripetere gli errori commessi in passato. Un primo banco di prova è stato l’evento inaugurale di venerdì 1 marzo del punto di incontro cittadino “SAN SEVERO RITORNERÀ BELLISSIMA” con una grande partecipazione di cittadini, simpatizzanti ed esponenti politici locali, provinciali e regionali di tutte le forze di centrodestra.

C’è un continuo dialogo fra i coordinatori cittadini, intesa che cresce di ora in ora, in attesa della quadra sul candidato sindaco unitario, al netto delle consultazioni e delle indicazioni dei partiti.

All’atteso primo appuntamento moderato dalla giornalista de La Gazzetta di San Severo Rosaria D’Errico sono intervenuti: Carlo LAURORA il vice commissario regionale UDC, l’On. Rocco PIGNATARO Direttivo Regionale IO SUD Puglia, Claudio DI LERNIA commissario provinciale di Puglia Popolare e la senatrice Adriana POLI BORTONE con un intervento in call conference.

C’è un grande ottimismo, voglia di collaborare, di compattarsi e farsi trovare pronti per la tornata elettorale dell’8 e il 9 giugno, per voltare definitivamente pagina dopo due lustri di amministrazione comunale di centrosinistra che, nonostante i milioni di euro di finanziamento ricevuti, la nostra città è più povera che mai, poco attrattiva e sconfinata agli ultimi posti in termini di vivibilità.

Il progetto politico “San Severo Ritornerà Bellissima”, grazie al costante lavoro dell’UDC partito capofila, continuerà a proporre idee, progetti e azioni con incontri ed eventi pubblici con lo scopo di accogliere doglianze e istanze dei cittadini.

I coordinatori: Marco Flammia (UDC), Giuseppe Accettulli (Puglia Popolare), Catia Liacono (Regionale Io Sud), Carlo Poppa (cittadino Io Sud), Maria Soccorsa Trombetta (Provinciale Movimento Civico Schittulli), Carmine Soccio, Presidente Tucci Daniele e il segretario cittadino Giuseppe Lo Muzio (Provinciale Ass. Vittime d’Ingiustizia), Filippo Pisone (Nuovo PSI)