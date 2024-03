Partita non bellissima da parte dei giallorossi che si sono fatti irretire dagli avversari pur mantenendo un maggior possesso palla ma, al termine del primo tempo, le occasioni migliori sono state per gli ospiti.

Al Foggia mancavano i due centrali titolari e l’allenatore ha optato per una difesa a cinque che non ha lasciato sbocchi agli attaccanti sanniti i cui centrocamp isti, stasera, hanno anche sbagliato molti passaggi tentando palle filtranti negli spazi chiusi. Forse le partite ravvicinate stanno cominciando a farsi sentire nelle gambe di qualcuno. La ripresa ha visto un Benevento più voglioso e determinato che è riuscito a passare in vantaggio al 55′ con un gran gol di Lanini al termine di una azione veloce tra Pinato ed Improta.

Poi pian piano, il Foggia è venuto fuori e ha messo in grossa difficoltà i giallorossi che però hanno tenuto pur soffrendo.