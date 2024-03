“È importante ricordare che non ci troveremo sempre di fronte al Benevento; la performance odierna è stata notevolmente positiva. Tuttavia, dobbiamo essere più incisivi in certi momenti in attacco. A volte la scelta non è ottimale per mettere il compagno nelle migliori condizioni, e su questo aspetto dobbiamo migliorare, come ho sottolineato ai ragazzi.

Siamo chiamati a mostrare maggiore lucidità e qualità, poiché queste fanno la differenza e basta un’occasione per subire un gol. Pertanto, dobbiamo essere più concentrati e collaborativi nella zona gol.”

“Abbiamo dimostrato coraggio e carattere, ma purtroppo ci è mancato il tocco decisivo per segnare, sia all’inizio che alla fine della partita. Ritengo che un pareggio sarebbe stato il risultato più equo. In queste sfide, alcuni riescono a segnare e a portare a casa i punti, mentre altri, come noi, ci impegnano fino alla fine senza riuscire a ottenere punti, lasciandoci con una punta di amarezza. I miei giocatori hanno svolto un’ottima prestazione, nonostante il fatto che non abbiamo conquistato punti, che al momento rappresenta il dettaglio più significativo. Complimenti ai miei ragazzi per l’approccio alla partita e soprattutto per l’impegno dimostrato in campo”