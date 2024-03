LA WEBBIN MANFREDONIA SUPERA L’OSTACOLO BITONTO

Una buona Webbin Manfredonia vince senza grossi patemi d’animo la gara con la Special utensili Bitonto. Partenza lenta per gli ospiti che dopo tre minuti di gara si trovano sotto per 4-0. I viaggianti iniziano a macinare gioco e rigirano la gara, 4-12 dopo 5 minuti. Difensivamente l’Angel è presente, Carmone (9), Manfredi ( 9 ) e Virgilio (13) difendono con intensità e sotto le plance Totaro (7), Grasso (5) e Vuovolo (10) lavorano con la solita maestria. Impatto positivo per gli under Mafrolla (8) in area spesso decisivo con realizzazioni di forza , Ciociola (8), solita gara di presenza, canestri importanti dalla distanza che scacciano le prove di rientro dei locali e Segreto (4). Quest’ultimo si ritaglia minuti importanti già dal secondo periodo con una solida prestazione impreziosita dalla solita tripla dall’angolo. Già all’intervallo l’inerzia è per i viaggianti (20-39). La seconda meta di gara scivola via senza grossi sussulti, 42-73 il risultato finale.

TABELLINI

SPECIAL UTENSILI BITONTO

IVONA 7, DE GIOSA 5, COLAPINTO 3, FIORE 11, GAROFALO, CALAMITA, SASSI 10, COSTA 4,MASINO, EPICOCO 2.

All. DE BELLIS

WEBBIN MANFREDONIA

CARMONE 9, VUOVOLO 10, SEGRETO 4, VIRGILIO 13, GRASSO 5, TOTARO 7, CIOCIOLA 8, MAFROLLA 8 MANFREDI 9.

All. CARBONE