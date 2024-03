Manfredonia. "Light and Shadow", un viaggio magico nella musica di Mozart, Verdi e Mascagni

“Con il concerto Light and Shadow venerdì sera vi abbiamo guidato in un viaggio magico nella musica di Mozart, Verdi e Mascagni, accompagnati dal coro Handel. Non vediamo l’ora di rivedervi ai nostri prossimi appuntamenti!”.

Così il Maestro Antonio Pio La Marca, direttore della New Generation Wind Orchestra, nata nell’estate del 2023 ad opera di un gruppo di giovani musicisti sipontini. “Spinti dalla dedizione e dalla passione, ci poniamo l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della cultura musicale”.

