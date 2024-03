Si avvicendano le inseguitrici ma il girone A di Serie A2 Élite è saldamente nelle mani del Vinumitaly Petrarca.

Con una rete del solito Victor Mello a 1’20” dal termine, la squadra di Giampaolo passa in terra lagunare, vince la sfida tutta veneta con la Fenice e consolida il primato. Ora al secondo posto c’è il Pordenone, che s’impone 3-1 contro il CDM Futsal e approfitta della sconfitta interna dello Sporting Altamarca (5-4 contro l’ammazza-grandi Mestre) per sorpassarlo in classifica. Nella ventunesima giornata bene Elledì, Lecco e Modena Cavezzo.

GIRONE B – Il GG Teamwear Benevento supera a pieni voti la trasferta di Campobasso e continua a dettare i tempi al comando del girone B. Ma è un grande Vitulano Drugstore Manfredonia: il roster di Ceppi compie un blitz di Capitale importanza, batte 4-1 una diretta avversaria come la Roma, e prende punti anche a Lazio (sconfitta 7-1 a Regalbuto) e a Città di Melilli (4-4 in trasferta coi Bulldog Capurso); Cesena corsaro in terra pugliese (8-3 al Canosa) e di nuovo in corsa per i playoff, pari nel derby tra Itria e Defender Giovinazzo. Questi i risultati odierni e i relativi tabellini:

SERIE A2 ELITE – 21ª GIORNATA

SABATO 2 MARZO – ORE 16

GIRONE A

ELLEDÌ-SAINT PAGNANO 5-4

FENICE VENEZIAMESTRE-VINUMITALY PETRARCA 0-1

PORDENONE-CDM FUTSAL 4-1

NUOVA COMAUTO PISTOIA-LECCO 2-3

SPORTING ALTAMARCA-CITTÀ DI MESTRE 4-5

MODENA CAVEZZO-ALTO VICENTINO 6-2

GIRONE B

CUS MOLISE-TEAMWEAR BENEVENTO 1-5

ITRIA-DEFENDER GIOVINAZZO 2-2

BULLDOG CAPURSO-CITTÀ DI MELILLI 4-4

SICURLUBE REGALBUTO-LAZIO 7-1

CANOSA-FUTSAL CESENA 3-8

ROMA C5-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 1-3

fonte: calcio a 5 live

*Foto: pagina facebook Vitulano Drugstore Manfredonia

Ufficio stampa Divisione C5