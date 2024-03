Foggia. Si sono svolti a Foggia i Campionati Italiani Fijlkam di Pankration Under 15, un evento che ha visto brillare la Real Fight Academy Foggia, portando a casa prestigiosi riconoscimenti. Tra gli atleti che hanno dato il massimo di sé sul tatami, spiccano due figure di spicco: Turi Diego e Angelo Francavilla.

Il protagonista indiscusso della giornata è stato Diego Turi, il quale ha confermato il suo status di campione italiano con una performance straordinaria che ha lasciato il pubblico senza parole. La sua superiorità tecnica è emersa in modo inequivocabile, e ha portato alla meritata ascesa sul gradino più alto del podio. Diego Turi, con il suo repertorio tecnico impeccabile, ha dimostrato di essere una forza dominante nella categoria Under 15 del Pankration.

Accanto a lui, Angelo Francavilla ha reso onore alla Real Fight Academy Foggia portando a casa una medaglia d’argento che ha il sapore dell’oro. Il giovane atleta ha sfiorato la perfezione, mancando la vittoria per un solo punto. Il verdetto, a giudizio di molti, è stato oggetto di discussione e suscita riflessioni sulla soggettività delle decisioni arbitrali. Francavilla, già campione europeo di Shuai Jiao (Wrestling Cinese), ha dimostrato il suo straordinario bagaglio tecnico, consolidando la sua posizione tra i talenti emergenti nel panorama sportivo giovanile.

La Real Fight Academy Foggia può vantare un curriculum di successi, con i suoi atleti che si distinguono non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Il maestro Sergio Turi, figura guida della palestra, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi allievi. Il successo di Turi Diego e Angelo Francavilla è il frutto di un lavoro attento, scrupoloso e costante svolto quotidianamente in palestra, dove gli atleti dedicano tempo e impegno per raggiungere i propri obiettivi.

La disciplina del Pankration, antica forma di combattimento che affonda le radici nella Grecia antica, trova nuova linfa vitale grazie a atleti come quelli della Real Fight Academy Foggia, i quali coniugano tradizione e modernità, tecnica e determinazione.

Il maestro Sergio Turi, in un breve commento, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti dai nostri giovani atleti. Questi successi sono il frutto del duro lavoro quotidiano, della disciplina e della passione che mettono nell’allenamento. Continueremo a perseguire l’eccellenza, ispirando i nostri atleti a superare costantemente i propri limiti.”

L’exploit della Real Fight Academy Foggia ai Campionati Italiani Fijlkam di Pankration Under 15 è un capitolo di successo nella storia di questa palestra, che si afferma sempre di più come un centro d’eccellenza nella formazione di giovani talenti nel mondo delle arti marziali.