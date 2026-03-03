Edizione n° 5994

Home // Manfredonia // AMĀ Gentile: la voce belga-italiana che unisce San Marco in Lamis al pop contemporaneo

SAN MARCO IN LAMIS AMĀ Gentile: la voce belga-italiana che unisce San Marco in Lamis al pop contemporaneo

AMĀ Gentile è un’artista belga-italiana, cantante, pianista, autrice, compositrice e produttrice indipendente, capace di creare un universo musicale intenso e cinematografico

AMĀ Gentile: la voce belga-italiana che unisce San Marco in Lamis al pop contemporaneo

AMĀ Gentile - Fonte Immagine: Facebook, AMĀ Gentile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Manfredonia // Musica //

AMĀ Gentile è un’artista belga-italiana, cantante, pianista, autrice, compositrice e produttrice indipendente, capace di creare un universo musicale intenso e cinematografico, dove si incontrano potenza emotiva, modernità pop e introspezione.

Di origini pugliesi, proviene da San Marco in Lamis (FG), nel cuore del Gargano, terra che ha plasmato la sua sensibilità artistica. Tra intensità mediterranea e eleganza europea, AMĀ trasforma la propria doppia cultura in musica viscerale, elegante e profondamente personale.

Formata fin dall’infanzia, pianista e organista attiva anche in ambito ecclesiastico, AMĀ unisce tecnica vocale e interpretazione emotiva. Oggi produce autonomamente i suoi brani all’interno della propria etichetta, mantenendo un controllo artistico completo sul proprio percorso creativo.

Nuovo singolo: “Cattiverie”

Con il brano “Cattiverie”, AMĀ Gentile propone un pezzo electro-rock moderno, caratterizzato da produzione potente e attuale. Il singolo si distingue per:

  • Ritmo intenso e incalzante
  • Kick deciso e profondo che sostiene tutta la tensione
  • Chitarre energiche in dialogo con elementi elettronici
  • Atmosfera cinematografica e dinamica

Il brano affronta le diverse forme di cattiveria sociale e digitale, evidenziando come dietro ogni critica o attacco si nasconda spesso una fragilità non riconosciuta. “Cattiverie” è un invito a trasformare l’ombra in forza.

Progetti futuri

AMĀ Gentile prepara l’uscita del primo album a giugno, seguito da un secondo album a gennaio del prossimo anno. Due progetti complementari che confermano la maturità artistica e la coerenza della sua visione musicale.

Profondamente legata alle proprie radici sammarchesi, AMĀ punta a partecipare a un grande concorso musicale nazionale, con l’obiettivo di portare la propria doppia identità culturale su un palcoscenico italiano e internazionale.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

LASCIA UN COMMENTO