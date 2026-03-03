Nuovo passaggio amministrativo per uno degli interventi sportivi più rilevanti finanziati dal PNRR in Capitanata. Il Comune di Foggia ha autorizzato il terzo subappalto nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto indoor per l’atletica leggera e del recupero della pista outdoor del Campo Scuola CONI “Mondelli-Colella”.

L’autorizzazione riguarda l’affidamento alla ditta Cogema Srl, con sede a Chieti, per lavorazioni rientranti nella categoria OG1 e consistenti negli scavi complementari per il costruendo impianto indoor e negli scavi per l’installazione di canalette e cordoli lungo la pista esterna. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 150mila euro, di cui 4mila per oneri della sicurezza. L’opera, inserita nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Investimento 3.1 del PNRR, dispone di un finanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro, integrati da ulteriori 700mila euro attraverso il Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Il quadro economico complessivo dell’intervento raggiunge i 4,2 milioni di euro.

L’appalto principale era stato aggiudicato alla Parente Lavori Srl di Roma per circa 2,95 milioni di euro, comprensivi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza. I lavori sono stati consegnati il 29 novembre 2024 e hanno già registrato quattro stati di avanzamento, con liquidazioni progressive all’impresa esecutrice.

Il nuovo subappalto si inserisce in un quadro già articolato: nelle scorse settimane erano stati autorizzati ulteriori affidamenti relativi alla carpenteria metallica e alla posa del manto sportivo sintetico. Con l’intervento affidato a Cogema, la percentuale complessiva di lavorazioni subappaltate nella categoria OG1 si attesta entro i limiti dichiarati in sede di gara. Dal punto di vista amministrativo, l’Area 9 Opere Pubbliche PNRR, diretta dall’ingegnera Irene Licari, ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dell’impresa subappaltatrice, inclusa la regolarità contributiva e l’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, che equivale a informazione antimafia liberatoria. L’impianto indoor rappresenta un’infrastruttura strategica per la città e per l’intero territorio provinciale: consentirà lo svolgimento di attività di atletica leggera durante tutto l’anno, superando le limitazioni legate alle condizioni meteorologiche e ampliando le possibilità di organizzazione di competizioni e raduni federali.

L’intervento si colloca inoltre in una più ampia strategia di riqualificazione dell’impiantistica sportiva cittadina, con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla promozione dello sport come strumento di coesione, obiettivi centrali della linea di finanziamento PNRR.