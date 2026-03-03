Edizione n° 5994

2 Marzo 2026 - ore  20:43

3 Marzo 2026 - ore  19:44

Home // Manfredonia // Centro Anziani Manfredonia, concluso il voto: è Gennaro Fiananese il nuovo presidente

CENTRO ANZIANI MANFREDONIA Centro Anziani Manfredonia, concluso il voto: è Gennaro Fiananese il nuovo presidente

Si è concluso il percorso elettorale del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” di Manfredonia

CENTRO ANZIANI MANFREDONIA, ARCHIVIO

CENTRO ANZIANI MANFREDONIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si è concluso il percorso elettorale del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” di Manfredonia, avviato dopo l’approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale. Le votazioni del 28 febbraio e 1° marzo hanno segnato un passaggio importante nella vita del Centro, con una partecipazione significativa degli iscritti che hanno scelto direttamente i propri rappresentanti.

A seguito dello scrutinio è risultato eletto Presidente Gennaro Fiananese, con 113 voti. Insieme a lui guideranno il Centro i componenti del nuovo Comitato di Gestione: Giuseppe Balzano, Anna Maria Castriotti, Gaetano Monaco, Roberto Renzulli, Michele Salemini, Michele Telera e Raffaela Virgilio.

L’elezione diretta del Presidente da parte dell’Assemblea costituisce uno degli elementi qualificanti del Regolamento aggiornato, insieme a una composizione del Comitato più rappresentativa e attenta alla parità di genere. Un impianto che rafforza la dimensione democratica del Centro e ne valorizza il ruolo come luogo di partecipazione attiva. “Queste elezioni sono state un momento di responsabilità e di scelta consapevole. Il Centro Sociale Anziani deve continuare a essere uno spazio di proposta, di confronto e di iniziativa, capace di programmare attività coerenti con le esigenze di chi lo frequenta”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Al Presidente Fiananese e al nuovo Comitato rivolgo un augurio di buon lavoro, nella convinzione che sapranno interpretare al meglio questo nuovo mandato”.

Un ringraziamento è rivolto al presidente uscente Nino Fabrizio per l’impegno profuso negli anni e per la disponibilità a restare a servizio del Centro anche in questa nuova fase. Un grazie sentito anche all’assistente sociale Miriam Stelluti, che ha vigilato con professionalità e attenzione sul corretto svolgimento delle operazioni di voto, garantendone la regolarità.

“Il Centro Anziani rappresenta una realtà significativa per la città”, afferma il sindaco Domenico la Marca. “La partecipazione registrata conferma quanto questo luogo sia riconosciuto e vissuto. Ringrazio il presidente uscente per il lavoro svolto e auguro al nuovo Presidente e al Comitato un percorso proficuo”.
Con l’insediamento dei nuovi organi si apre ora la fase del passaggio di consegne e della definizione delle prossime attività, in continuità con il lavoro portato avanti dall’Amministrazione sul rafforzamento degli spazi di socialità e partecipazione.

LASCIA UN COMMENTO