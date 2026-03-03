Il 5 marzo alle ore 19.00, Don Cosimo Schena, considerato uno dei preti più amati e seguiti d’Italia, sarà ospite della libreria “L’albero dei fichi” di Cerignola, in via Pavoncelli 77, per presentare il suo libro “Da quando ti ho trovato” (Piemme).

Sacerdote noto per la sua presenza costante sui social, volto televisivo e opinionista in diverse trasmissioni nazionali, Don Cosimo porta nei suoi incontri spiritualità, umanità e amore per gli animali, temi che lo hanno reso un punto di riferimento per migliaia di persone in tutta Italia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per incontrare personalmente l’autore e approfondire i contenuti di un libro che unisce fede, valori e sensibilità verso il mondo animale.

Lo riporta lanotiziaweb.it.