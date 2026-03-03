Costituito il coordinamento Flai a Monte Sant’Angelo: Luigi Lauriola nuovo coordinatore

Monte Sant’Angelo, 24 febbraio 2026 – Si è svolta presso la Camera del Lavoro Comunale di Monte Sant’Angelo la riunione per il conferimento della nomina del nuovo Coordinatore della Camera del Lavoro. A guidare l’organismo sarà il compagno Luigi Lauriola, scelto per rappresentare e coordinare le attività sindacali sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stato ufficialmente costituito anche il coordinamento Flai, che vedrà al suo interno la presenza dei dirigenti sindacali Mario Benestare e Leonardo Esposto. A completare la squadra la new entry Angelo Ferrantino, operaio a tempo determinato dell’Arif Puglia, che entra a far parte del gruppo dirigente locale.

La costituzione del coordinamento rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’azione sindacale a Monte Sant’Angelo, con l’obiettivo di consolidare la tutela dei lavoratori, promuovere iniziative sul territorio e rafforzare il dialogo con le istituzioni locali.