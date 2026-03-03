Edizione n° 5994

BALLON D'ESSAI

PARCHEGGI PAGAMENTO MF 2 // Parcheggi pubblici Manfredonia, ecco i principali fattori che hanno inciso sulle entrate. Gli incassi reali, le nuove stime
2 Marzo 2026 - ore  20:43

CALEMBOUR

MAURODINOIA EX ASSESSORA // Mafia e politica, chiesta archiviazione per ex assessora Maurodinoia
3 Marzo 2026 - ore  19:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Discariche Frisoli ed ex Agecos, prorogata al 2026 la gestione del biogas

DISCARICHE FOGGIA Discariche Frisoli ed ex Agecos, prorogata al 2026 la gestione del biogas

Affidamento a Marcopolo Engineering per captazione e recupero energetico del biogas. Al Comune royalties per 8.500 euro annui oltre IVA.

Discariche “Frisoli – ex Agecos”: gara per il servizio di gestione del percolato e interventi a Passo Breccioso

Ex discarica Frisoli - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia. Il Comune di Foggia ha prorogato per l’intero 2026 l’attività di messa in sicurezza e bonifica mediante captazione, trattamento e recupero energetico del biogas prodotto dalle discariche Frisoli ed ex Agecos, in località Passo Breccioso.

L’attività resterà affidata alla Marcopolo Engineering Spa, società già operativa sul sito e dotata delle necessarie autorizzazioni ambientali. La proroga copre il periodo gennaio-dicembre 2026 e prevede un riconoscimento economico in favore del Comune pari a 8.500 euro annui oltre IVA, corrisposti in rate mensili. L’importo complessivo accertato in entrata è pari a 10.370 euro, comprensivo di Iva.

L’attività è considerata indifferibile, poiché la mancata captazione del biogas comporterebbe rischi ambientali e sanitari. La società risulta iscritta alla White List della Prefettura competente. Le somme saranno introitate al capitolo “Royalties captazione, estrazione e recupero energetico biogas” del bilancio comunale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO