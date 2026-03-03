Foggia. Il Comune di Foggia ha prorogato per l’intero 2026 l’attività di messa in sicurezza e bonifica mediante captazione, trattamento e recupero energetico del biogas prodotto dalle discariche Frisoli ed ex Agecos, in località Passo Breccioso.

L’attività resterà affidata alla Marcopolo Engineering Spa, società già operativa sul sito e dotata delle necessarie autorizzazioni ambientali. La proroga copre il periodo gennaio-dicembre 2026 e prevede un riconoscimento economico in favore del Comune pari a 8.500 euro annui oltre IVA, corrisposti in rate mensili. L’importo complessivo accertato in entrata è pari a 10.370 euro, comprensivo di Iva.

L’attività è considerata indifferibile, poiché la mancata captazione del biogas comporterebbe rischi ambientali e sanitari. La società risulta iscritta alla White List della Prefettura competente. Le somme saranno introitate al capitolo “Royalties captazione, estrazione e recupero energetico biogas” del bilancio comunale.