MANFREDONIA – «Non ho perso solo mio marito. Ho perso la mia casa, le mie certezze, gli amici di una vita. Ho perso tutto». È una lettera lunga, sofferta e carica di dignità quella arrivata in redazione a StatoQuotidiano.it. A scriverla è una donna di Manfredonia che, dopo 30 anni di matrimonio, si è ritrovata sola. Suo marito l’ha lasciata per una donna più giovane.

Una storia che purtroppo non è isolata, ma che nella sua semplicità racchiude un dolore profondo. «Siamo cresciuti insieme», racconta. «Abbiamo costruito una famiglia, affrontato sacrifici, acceso un mutuo, cresciuto figli. Pensavo che niente avrebbe potuto dividerci». E invece, dopo tre decenni, qualcosa si è spezzato.

Secondo quanto riferisce, il marito avrebbe iniziato una relazione con una donna di diversi anni più giovane. «All’inizio erano solo sospetti. Poi sono arrivate le conferme. E infine la sua decisione: voleva rifarsi una vita». Parole che, nero su bianco, pesano come macigni.

La donna, oggi prossima ai sessant’anni, racconta di aver dedicato gran parte della propria esistenza alla famiglia. «Ho messo da parte ambizioni personali, occasioni di lavoro, perfino amicizie, per stare dietro alla casa e ai figli. Non me ne sono mai pentita. Era la mia scelta, il mio modo di amare». Ma quando il matrimonio è finito, si è accorta che quel mondo che credeva solido era in realtà fragile.

La separazione ha comportato anche conseguenze economiche importanti. «La casa è rimasta a lui. Io ho dovuto cercare un piccolo appartamento in affitto. Ricominciare da zero a questa età non è semplice». Oltre al danno materiale, quello emotivo. «Molti amici si sono allontanati. Le coppie che frequentavamo hanno scelto, forse per imbarazzo, forse per comodità. Mi sono ritrovata isolata».

Nel suo racconto non c’è rabbia urlata, ma una delusione composta. «Non giudico l’amore, non si può obbligare nessuno a restare. Ma fa male essere sostituita come se fossi diventata improvvisamente invisibile». La differenza d’età con la nuova compagna del marito pesa soprattutto sul piano simbolico. «Ti chiedi se non sei più abbastanza, se i tuoi capelli bianchi o le rughe siano diventati un limite».

Eppure, tra le righe, emerge anche una volontà di reazione. «Sto cercando di ricostruirmi. Ho ripreso a lavorare con maggiore continuità, mi sono iscritta a un corso che avevo sempre rimandato. Non voglio che questa sia la fine della mia storia». Un messaggio che diventa quasi un incoraggiamento per altre donne che vivono situazioni simili.

La signora di Manfredonia non chiede compassione. Chiede ascolto. «Scrivo perché parlare aiuta. Perché magari qualcuno, leggendo, si sentirà meno solo. Quando succede, ti sembra che il mondo ti crolli addosso e che nessuno possa capire».

Il suo appello è anche culturale: «Dopo 30 anni insieme non si cancella tutto con un colpo di spugna. Servirebbe più rispetto, più responsabilità emotiva». Parole che invitano a riflettere su quanto un matrimonio non sia solo un contratto, ma un intreccio di vite, sacrifici, progetti condivisi.

A Manfredonia, come altrove, storie così restano spesso chiuse tra le mura domestiche. Questa donna ha scelto di rompere il silenzio, affidando a StatoQuotidiano.it il suo sfogo. Non per puntare il dito, ma per raccontare cosa significa ricominciare quando si pensava di essere arrivati al traguardo insieme.

«Non so cosa mi riserverà il futuro», conclude. «So solo che devo imparare a rimettere me stessa al centro. Dopo trent’anni passati a dire “noi”, sto imparando di nuovo a dire “io”».

Una testimonianza che parla di fragilità, ma anche di forza. Perché perdere tutto, a volte, è l’inizio difficile di una nuova consapevolezza.