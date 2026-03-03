Edizione n° 5994

BALLON D'ESSAI

PARCHEGGI PAGAMENTO MF 2 // Parcheggi pubblici Manfredonia, ecco i principali fattori che hanno inciso sulle entrate. Gli incassi reali, le nuove stime
2 Marzo 2026 - ore  20:43

CALEMBOUR

ATTACCO IRAN // Attacco all’Iran: gas +39%, diesel ai massimi da un anno e Borse in rosso
3 Marzo 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Falesie del Gargano, Nobiletti: “Subito progetti cantierabili per mettere in sicurezza la costa”

FALESIE GARGANO Falesie del Gargano, Nobiletti: “Subito progetti cantierabili per mettere in sicurezza la costa”

Al centro dell’interlocuzione, lo stanziamento di 26 milioni di euro disposto dalla Regione Puglia per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la costa

Falesie del Gargano, Nobiletti: “Subito progetti cantierabili per mettere in sicurezza la costa”

Falesie del Gargano, Nobiletti: “Subito progetti cantierabili per mettere in sicurezza la costa”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – Prosegue il percorso istituzionale avviato con i sindaci di Isole Tremiti, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata e Monte Sant’Angelo per affrontare in maniera operativa il tema della messa in sicurezza delle falesie del Gargano.

Al centro dell’interlocuzione, lo stanziamento di 26 milioni di euro disposto dalla Regione Puglia per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la costa, come richiamato nella nota trasmessa ai Comuni della Provincia di Foggia.

“Si tratta di un’opportunità importante che non possiamo permetterci di perdere – dichiara oggi il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti –. Ora tocca a noi farci trovare pronti, con proposte serie, tecnicamente solide e immediatamente cantierabili”.

L’obiettivo condiviso è quello di costruire candidature efficaci, in grado di intercettare le risorse disponibili, dando priorità agli interventi destinati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e alla tutela del territorio costiero, particolarmente esposto a fenomeni di dissesto.

“Come Ente di area vasta – prosegue Nobiletti – metteremo a disposizione dei Comuni supporto tecnico, coordinamento e know-how amministrativo per accompagnare la fase di progettazione. È fondamentale presentare un cronoprogramma chiaro e interventi che rispondano ai criteri richiesti dalla Regione”.

Il presidente sottolinea inoltre la necessità di un’azione sinergica tra le amministrazioni coinvolte: “Il Gargano deve presentarsi compatto. Solo attraverso una strategia condivisa e una visione unitaria potremo affrontare in maniera strutturale il tema della sicurezza delle nostre falesie, che riguarda non solo la tutela ambientale ma anche la sicurezza dei cittadini e la tenuta del nostro sistema turistico”.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti di confronto tecnico per definire priorità e modalità operative, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla presentazione delle proposte progettuali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO