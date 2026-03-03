Falesie del Gargano, Nobiletti: “Subito progetti cantierabili per mettere in sicurezza la costa”

FOGGIA – Prosegue il percorso istituzionale avviato con i sindaci di Isole Tremiti, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata e Monte Sant’Angelo per affrontare in maniera operativa il tema della messa in sicurezza delle falesie del Gargano.

Al centro dell’interlocuzione, lo stanziamento di 26 milioni di euro disposto dalla Regione Puglia per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la costa, come richiamato nella nota trasmessa ai Comuni della Provincia di Foggia.

“Si tratta di un’opportunità importante che non possiamo permetterci di perdere – dichiara oggi il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti –. Ora tocca a noi farci trovare pronti, con proposte serie, tecnicamente solide e immediatamente cantierabili”.

L’obiettivo condiviso è quello di costruire candidature efficaci, in grado di intercettare le risorse disponibili, dando priorità agli interventi destinati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e alla tutela del territorio costiero, particolarmente esposto a fenomeni di dissesto.

“Come Ente di area vasta – prosegue Nobiletti – metteremo a disposizione dei Comuni supporto tecnico, coordinamento e know-how amministrativo per accompagnare la fase di progettazione. È fondamentale presentare un cronoprogramma chiaro e interventi che rispondano ai criteri richiesti dalla Regione”.

Il presidente sottolinea inoltre la necessità di un’azione sinergica tra le amministrazioni coinvolte: “Il Gargano deve presentarsi compatto. Solo attraverso una strategia condivisa e una visione unitaria potremo affrontare in maniera strutturale il tema della sicurezza delle nostre falesie, che riguarda non solo la tutela ambientale ma anche la sicurezza dei cittadini e la tenuta del nostro sistema turistico”.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti di confronto tecnico per definire priorità e modalità operative, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla presentazione delle proposte progettuali.