Fabrizio Corona torna su YouTube con l’ultima puntata del suo format Falsissimo, intitolata «La resa dei conti: il prezzo del successo»

'Falsissimo', Signorini a Coppola: “Magari facciamo due chiacchiere in camerino da me”

Fabrizio Corona - Fonte Immagine: x.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Il diavolo spettegola //

Fabrizio Corona torna su YouTube con l’ultima puntata del suo format Falsissimo, intitolata «La resa dei conti: il prezzo del successo», concentrandosi su Alfonso Signorini e il Grande Fratello, con la testimonianza di un nuovo protagonista, Vito Coppola, che ha presentato la terza denuncia ufficiale contro l’ex direttore di Chi presso la procura di Roma. Secondo il racconto di Coppola, supportato da video e chat, Signorini lo avrebbe portato negli studi di Cinecittà, Endemol e Mediaset senza alcuna documentazione, violando regole etiche e interne delle aziende.

Coppola racconta che Signorini gli avrebbe inviato messaggi personali, tra cui: “Magari facciamo due chiacchiere in camerino da me” e commenti sulle sue caratteristiche fisiche. Secondo il denunciante, le comunicazioni sarebbero diventate sempre più esplicite, con foto intime e contenuti sessuali. Durante una videochiamata diffusa da Corona, Coppola sostiene che Signorini avrebbe richiesto il suo nome completo per “raccomandarlo a chi di dovere”, con la promessa di farlo partecipare a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Nei giorni successivi, Coppola sarebbe stato accompagnato negli studi del Grande Fratello, visitando la casa del programma e partecipando a una cena con gli autori, durante la quale gli sarebbe stata promessa la partecipazione al GF. Coppola afferma che, prima della diretta, Signorini avrebbe provato a baciargli e toccargli, rifiutati dal giovane, dopo i quali i rapporti tra i due si sarebbero interrotti.

Corona sottolinea inoltre che l’addio di Signorini alla direzione di Chi non sarebbe casuale, ma collegato ai contenuti dell’inchiesta, interpretato come strategia per limitare i danni d’immagine prima della pubblicazione. Secondo l’ex paparazzo, l’utilizzo di posizioni di potere all’interno di un giornale potrebbe configurare rilevanza penale.

Lo riporta open.online.

