Il Comune di Foggia ha impegnato per l’annualità 2026 la somma di 3.868.834,57 euro destinata al servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, attività affidata in house ad Amiu Puglia Spa. L’importo è stato imputato al capitolo 2375800 del bilancio 2026 e riguarda in particolare il trattamento e il conferimento dei rifiuti classificati con codice CER 19.05.01, ossia i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani.

Il servizio rientra nell’affidamento in house providing approvato dal Consiglio comunale nel 2022 e formalizzato con contratto sottoscritto nel marzo 2023. In base al modello gestionale adottato, Amiu anticipa i costi relativi al trasporto e allo smaltimento, per poi richiedere mensilmente al Comune il rimborso delle somme sostenute. Dal punto di vista finanziario, la spesa è integralmente coperta dagli introiti della TARI e trova collocazione nella voce “Prestazioni di servizi” del bilancio comunale, nell’ambito delle funzioni in materia ambientale. La determinazione evidenzia che, trattandosi di affidamento in house tra ente pubblico e società sottoposta a controllo analogo, l’operazione è esclusa dall’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come chiarito dalle linee guida ANAC.

Il servizio di trasporto e smaltimento rappresenta una delle voci più rilevanti del ciclo integrato dei rifiuti, soprattutto alla luce dell’incremento dei costi di conferimento negli impianti regionali. L’impegno di spesa consente di garantire continuità operativa per l’intero esercizio 2026, evitando interruzioni in un settore essenziale per la salute pubblica e il decoro urbano. La copertura finanziaria è stata attestata dal Servizio Finanziario con visto contabile favorevole, rendendo l’atto immediatamente esecutivo.