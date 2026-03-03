Edizione n° 5994

BALLON D'ESSAI

PARCHEGGI PAGAMENTO MF 2 // Parcheggi pubblici Manfredonia, ecco i principali fattori che hanno inciso sulle entrate. Gli incassi reali, le nuove stime
2 Marzo 2026 - ore  20:43

CALEMBOUR

MAURODINOIA EX ASSESSORA // Mafia e politica, chiesta archiviazione per ex assessora Maurodinoia
3 Marzo 2026 - ore  19:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia. Parchi gioco e bagni pubblici, gara da oltre 528mila euro per il triennio 2026-2028

FOGGIA GARA PUBBLICA Foggia. Parchi gioco e bagni pubblici, gara da oltre 528mila euro per il triennio 2026-2028

Il Comune di Foggia avvia una nuova gara pubblica per l’affidamento triennale del servizio di custodia, apertura e chiusura dei parchi gioco cittadini

Nuovo atto amministrativo per la realizzazione della Stazione dei Carabinieri nel quartiere Candelaro

NUZZIELLO, FOGGIA ALTO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia avvia una nuova gara pubblica per l’affidamento triennale del servizio di custodia, apertura e chiusura dei parchi gioco cittadini, custodia dei bagni del nodo intermodale e pulizia dei bagni pubblici. La procedura, indetta ai sensi dell’articolo 71 del nuovo Codice dei Contratti, avrà durata di tre anni (2026-2028) e un importo complessivo a base di gara pari a 528.240 euro oltre IVA. Il quadro economico prevede 372mila euro per costi della manodopera, 18.240 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 138mila euro quale quota soggetta a ribasso (forniture e utile d’impresa).

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 90 punti per l’offerta tecnica e 10 per quella economica. Tra i criteri valutativi figurano l’organizzazione del servizio, la formazione del personale, il sistema di controllo qualità, l’uso di prodotti Ecolabel e l’adozione di un sistema di gestione ambientale.

Il servizio interesserà la Villa Comunale, i parchi gioco CEP e San Pio X, il nodo intermodale e numerosi mercati cittadini. La procedura sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. In attesa dell’espletamento della gara, è stata autorizzata la prosecuzione temporanea del servizio attuale per garantire continuità operativa

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO