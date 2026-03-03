Il Comune di Foggia avvia una nuova gara pubblica per l’affidamento triennale del servizio di custodia, apertura e chiusura dei parchi gioco cittadini, custodia dei bagni del nodo intermodale e pulizia dei bagni pubblici. La procedura, indetta ai sensi dell’articolo 71 del nuovo Codice dei Contratti, avrà durata di tre anni (2026-2028) e un importo complessivo a base di gara pari a 528.240 euro oltre IVA. Il quadro economico prevede 372mila euro per costi della manodopera, 18.240 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 138mila euro quale quota soggetta a ribasso (forniture e utile d’impresa).

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 90 punti per l’offerta tecnica e 10 per quella economica. Tra i criteri valutativi figurano l’organizzazione del servizio, la formazione del personale, il sistema di controllo qualità, l’uso di prodotti Ecolabel e l’adozione di un sistema di gestione ambientale.

Il servizio interesserà la Villa Comunale, i parchi gioco CEP e San Pio X, il nodo intermodale e numerosi mercati cittadini. La procedura sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. In attesa dell’espletamento della gara, è stata autorizzata la prosecuzione temporanea del servizio attuale per garantire continuità operativa