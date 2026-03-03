Edizione n° 5993

Home // Cronaca // Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri

FERITI CARABINIERI Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri

E anche una donna. Arrestato un uomo, altre 3 persone ancora in fuga

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Due carabinieri sono rimasti feriti in modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato in Umbria ieri sera al termine di dell’inseguimento, cominciato nelle Marche, di un’auto che non si era fermata all’alt. C’è anche una terza persona ferita, anche in questo caso in modo lieve.

Si tratta di una donna che stava transitando in auto nella zona. Un uomo che era a bordo, con altri, dell’auto inseguita è stato arrestato. Sarebbero tre le persone ancora in fuga.

L’inseguimento era cominciato nella zona di Macerata e l’incidente è avvenuto lungo la Flaminia nei pressi di Spoleto. Due i veicoli coinvolti, oltre alla gazzella dei carabinieri. Le persone a bordo dell’auto in fuga sembra avessero tentato di compiere un furto in un’abitazione nelle Marche.

Lo riporta l’ANSA

Che cos'è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

