“Indietro Così!” di Antonio Morabito, dalla Mostra di Venezia all’uscita nelle sale

Dopo l’anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione autonoma e indipendente delle Giornate degli Autori, “Indietro Così!” segna il ritorno al cinema del regista Antonio Morabito. Prodotto da Vertigo Film, il film è stato l’unica produzione pugliese presente all’ultima edizione della rassegna veneziana e si prepara ora all’uscita nazionale fissata per il 26 marzo 2026.

In provincia di Foggia il film sarà proiettato il 26 marzo al Cinema Cicolella di San Severo, mentre nel capoluogo è prevista la programmazione alla Sala Farina non appena la storica sala tornerà operativa.

Dopo il debutto veneziano, l’opera è stata presentata il 18 settembre al Cinema Farnese di Roma nell’ambito della rassegna “I Grandi Festival, da Venezia a Roma e nel Lazio”. A introdurre la proiezione è stato il critico Fabio Ferzetti, che ha moderato l’incontro con il pubblico. La serata si è conclusa con il tutto esaurito e lunghi applausi, confermando l’attenzione suscitata dal documentario.

Ferzetti ha poi dedicato al film una recensione entusiastica su L’Espresso, definendolo «un gioiello», e lo ha indicato come «la perla del Festival» nel programma radiofonico Hollywood Party di Rai Radio3. Anche Cinecittà News ha dedicato un approfondimento al lavoro, sottolineandone il valore artistico e tematico.

Il progetto ha inoltre ricevuto il sostegno di Nanni Moretti, che ne ha seguito la post-produzione e ha ospitato un’anteprima speciale il 18 dicembre 2025 al Nuovo Sacher di Roma. Un riconoscimento istituzionale è arrivato anche dal Ministero della Cultura, che ha qualificato ufficialmente l’opera come documentario d’autore.

Il percorso festivaliero è proseguito con la selezione al Trevignano Film Festival 2025, dove il film ha ottenuto un premio, consolidando un’accoglienza particolarmente positiva da parte di critica e pubblico.

Ad arricchire il documentario contribuiscono collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Silvia Moraes, storica figura del cinema italiano che ha lavorato con autori come Paolo Sorrentino, Mario Martone, Bernardo Bertolucci e i Fratelli Taviani. La componente musicale si avvale inoltre della presenza di Franco Battiato, elemento che conferisce ulteriore intensità all’opera.

Con “Indietro Così!”, Morabito — già autore di Il venditore di medicine e Rimetti a noi i nostri debiti — firma un lavoro caratterizzato da sensibilità narrativa e forza emotiva, che sin dall’esordio veneziano ha saputo imporsi come una delle proposte documentarie italiane più rilevanti della stagione cinematografica.