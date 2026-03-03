Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cinema // “Indietro Così!” di Antonio Morabito, dalla Mostra di Venezia all’uscita nelle sale

ANTONIO MORABITO “Indietro Così!” di Antonio Morabito, dalla Mostra di Venezia all’uscita nelle sale

Prodotto da Vertigo Film, il film è stato l’unica produzione pugliese presente all’ultima edizione della rassegna veneziana

“Indietro Così!” di Antonio Morabito, dalla Mostra di Venezia all’uscita nelle sale

“Indietro Così!” di Antonio Morabito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Cinema // Cronaca //

Dopo l’anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione autonoma e indipendente delle Giornate degli Autori, “Indietro Così!” segna il ritorno al cinema del regista Antonio Morabito. Prodotto da Vertigo Film, il film è stato l’unica produzione pugliese presente all’ultima edizione della rassegna veneziana e si prepara ora all’uscita nazionale fissata per il 26 marzo 2026.

In provincia di Foggia il film sarà proiettato il 26 marzo al Cinema Cicolella di San Severo, mentre nel capoluogo è prevista la programmazione alla Sala Farina non appena la storica sala tornerà operativa.

Dopo il debutto veneziano, l’opera è stata presentata il 18 settembre al Cinema Farnese di Roma nell’ambito della rassegna “I Grandi Festival, da Venezia a Roma e nel Lazio”. A introdurre la proiezione è stato il critico Fabio Ferzetti, che ha moderato l’incontro con il pubblico. La serata si è conclusa con il tutto esaurito e lunghi applausi, confermando l’attenzione suscitata dal documentario.

Ferzetti ha poi dedicato al film una recensione entusiastica su L’Espresso, definendolo «un gioiello», e lo ha indicato come «la perla del Festival» nel programma radiofonico Hollywood Party di Rai Radio3. Anche Cinecittà News ha dedicato un approfondimento al lavoro, sottolineandone il valore artistico e tematico.

Il progetto ha inoltre ricevuto il sostegno di Nanni Moretti, che ne ha seguito la post-produzione e ha ospitato un’anteprima speciale il 18 dicembre 2025 al Nuovo Sacher di Roma. Un riconoscimento istituzionale è arrivato anche dal Ministero della Cultura, che ha qualificato ufficialmente l’opera come documentario d’autore.

Il percorso festivaliero è proseguito con la selezione al Trevignano Film Festival 2025, dove il film ha ottenuto un premio, consolidando un’accoglienza particolarmente positiva da parte di critica e pubblico.

Ad arricchire il documentario contribuiscono collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Silvia Moraes, storica figura del cinema italiano che ha lavorato con autori come Paolo Sorrentino, Mario Martone, Bernardo Bertolucci e i Fratelli Taviani. La componente musicale si avvale inoltre della presenza di Franco Battiato, elemento che conferisce ulteriore intensità all’opera.

Con “Indietro Così!”, Morabito — già autore di Il venditore di medicine e Rimetti a noi i nostri debiti — firma un lavoro caratterizzato da sensibilità narrativa e forza emotiva, che sin dall’esordio veneziano ha saputo imporsi come una delle proposte documentarie italiane più rilevanti della stagione cinematografica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO