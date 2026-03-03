Un nuovo riassetto, con correzioni rispetto ai piani già approvati nel 2025. Con la delibera di Giunta n. 33 del 25 febbraio 2026, l’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Pitta vara un atto di indirizzo che modifica la precedente delibera n. 10 del 29 gennaio 2025 (già ritoccata dalla n. 118 del 1 luglio 2025) sulla “razionalizzazione logistica degli uffici comunali”. La cornice è la stessa: uffici sparsi in sedi diverse, spazi insufficienti dopo le nuove assunzioni, difficoltà organizzative e costi di gestione che la Giunta definisce non più sostenibili.

Nel testo vengono richiamate le criticità già evidenziate un anno fa: servizi appartenenti allo stesso dirigente collocati in immobili differenti, con conseguente “spola” del personale e rallentamenti; utenze e canoni da pagare su più sedi; front office distribuiti in modo frammentato, poco funzionale per i cittadini. Da qui l’indirizzo politico-amministrativo: accentrare, ridurre dispersioni, migliorare accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il cuore della delibera è la nuova pianificazione degli spostamenti. Primo tassello: l’accorpamento dei servizi demografici e di supporto. Anagrafe, Stato civile, Elettorale, UMA e una serie di funzioni di Affari generali (toponomastica, censimento, AIRE) – oggi in sedi differenti – dovranno essere trasferiti al primo piano di Palazzo De Troia, in piazza Nocelli. La Giunta rivendica qui un doppio obiettivo: offrire un punto unico per pratiche frequenti e contenere la spesa, riprendendo quanto già deciso nella delibera 118/2025.

La novità più “operativa” riguarda però il cosiddetto polo tecnico. Nelle more della rifunzionalizzazione del secondo piano di Palazzo De Troia (interventi ancora da completare), viene disposto uno spostamento temporaneo a catena: gli uffici del Servizio Opere pubbliche (IV Settore), attualmente in Corso Garibaldi 74, dovranno traslocare nei locali al piano terra della palazzina uffici di via Salvo d’Acquisto 8, dove oggi opera il Servizio Urbanistica (sempre IV Settore). Contestualmente, gli uffici del Servizio “Illuminazione votiva” (V Settore), oggi in via Salvo d’Acquisto 8, si trasferiranno nei locali di Corso Garibaldi 74, liberati dalle Opere pubbliche.

È una scelta che, nelle intenzioni della Giunta, serve a “tenere insieme” funzioni tecniche e servizi di sportello in attesa dell’assetto definitivo, evitando di lasciare spazi inutilizzati e riducendo il numero di immobili attivi. Ma non è un semplice trasloco: il provvedimento dà mandato ai dirigenti del IV e del V Settore – per gli uffici di competenza – di attivare le procedure per acquisto di arredi e strumentazione informatica (pc, stampanti e altro) e per organizzare i traslochi necessari. L’atto viene inoltre trasmesso a tutti i dirigenti comunali, segnale di una riorganizzazione che punta a coinvolgere l’intera macchina amministrativa.

Nelle premesse, la Giunta ricorda che il disegno originario (delibera 10/2025) puntava a concentrare in Palazzo De Troia gli uffici tecnici dei settori IV e V, creando un polo unico per urbanistica e lavori pubblici. Poiché alcuni interventi di rifunzionalizzazione non risultano ancora completati, l’esecutivo sceglie una soluzione “ponte” per non rallentare l’operatività.

Sul piano formale, la proposta arriva con pareri di regolarità tecnica favorevoli: per il V Settore firma il dirigente Pietro Savoia, per il IV Settore il dirigente Antonio Lucera. Ora il banco di prova è l’esecuzione: tempi, costi e comunicazione ai cittadini su sedi e sportelli. La seduta si è svolta a Palazzo Mozzagrugno e l’atto è dichiarato immediatamente eseguibile, così da far partire subito i passaggi organizzativi.

A cura di Michele Solatia.