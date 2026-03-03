Edizione n° 5994

Home // cronaca // Lucera, Viale Castello: chiusi i conti del maxi-cantiere dopo stop, proroghe e transazione

LUCERA CANTIERE Lucera, Viale Castello: chiusi i conti del maxi-cantiere dopo stop, proroghe e transazione

Un atto che mette il punto, sul piano amministrativo, a un intervento nato nel 2014 e arrivato al traguardo solo dopo sospensioni, revisione prezzi e un accordo transattivo

Lucera, Viale Castello: chiusi i conti del maxi-cantiere dopo stop, proroghe e transazione

Lucera, Viale Castello - Fonte Immagine: adessoilsud.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
cronaca // Foggia //

Con la determinazione n. 36 del 26 febbraio 2026 (Reg. gen. 216), il IV Settore del Comune di Lucera approva lo stato finale, la relazione sul conto finale e il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “riqualificazione architettonica e ambientale di Viale Castello” (CUP F27H15002520004 – CIG 7571519722). Un atto che mette il punto, sul piano amministrativo, a un intervento nato nel 2014 e arrivato al traguardo solo dopo sospensioni, revisione prezzi e un accordo transattivo.

Il progetto – partito da uno studio di fattibilità da 932 mila euro e poi consolidato nell’esecutivo da 1.376.693,62 euro – riguarda il tratto tra l’incrocio con via Enrico Toti e l’ingresso della Villa comunale. La gara si è chiusa nel 2019 con l’affidamento alla I.CO.PI. Srl, ribasso del 14,62%: importo contrattuale 843.506,75 euro oltre Iva. Direzione lavori all’architetta Stefania Paradiso, collaudo tecnico-amministrativo e statico all’architetto Salvatore Carbonara.

Il certificato di collaudo ricostruisce un cantiere a singhiozzo: consegna il 2 ottobre 2019, stop il 31 ottobre 2019 per interferenze con sottoservizi e ripartenza soltanto il 22 novembre 2021, con successive proroghe. La direzione lavori attesta l’ultimazione il 31 gennaio 2025. Il collaudatore segnala otto visite in corso d’opera (2019-2025) e dà esito favorevole anche al collaudo statico delle opere di consolidamento con tecnologia a “terre armate”, depositato presso la Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica il 26 marzo 2025.

Nel percorso amministrativo pesano anche i passaggi dei SAL: nel 2022 e 2023 il Comune ha approvato il 1°, 2° e 3° stato di avanzamento; nel giugno 2024, dopo la transazione, sono stati validati anche i SAL “2-bis” e “3-bis” legati alla revisione prezzi (art. 26 del D.L. 50/2022). Un iter che, in pratica, fotografa l’impatto degli aumenti dei materiali e la necessità di riallineare la contabilità di cantiere.

Il quadro economico riepilogativo inserito nella determina aiuta a leggere la stratificazione delle cifre: dal progetto esecutivo (984.520,26 euro lavori a base d’asta, oneri sicurezza 19.995,54) si passa a una variante con importo lordo lavori pari a 1.177.904,25 euro (oneri sicurezza 24.644,80). Applicato il ribasso del 14,62%, il valore netto della variante è indicato in 1.009.297,72 euro. Poi entrano gli adeguamenti: revisione prezzi per 104.395,28 euro e riserve/partite contabili supplementari riconosciute per 165.399,75 euro, fino al valore complessivo definito in transazione (1.254.149,29).

Sul fronte economico, l’atto chiave è la transazione del 6 giugno 2024 tra Comune, I.CO.PI. e Midi Energia Srl (nell’ambito delle misure di compensazione ambientale legate a un impianto eolico): l’accordo ridetermina l’importo complessivo dei lavori in 1.254.149,29 euro (netto, oltre Iva), includendo revisione prezzi e partite contabili supplementari e chiudendo le riserve.

Lo stato finale (prot. aprile 2025) quantifica la parte residua post-transazione in 468.354,26 euro (netto, già decurtato del ribasso). La relazione sul conto finale (prot. maggio 2025) certifica un credito dell’impresa pari a 2.341,77 euro oltre Iva, che diventa 2.856,96 euro complessivi. La determina dispone che i pagamenti vengano effettuati da Midi Energia: oltre al saldo per I.CO.PI., 5.341,12 euro per il saldo delle spettanze di collaudo all’arch. Carbonara, 5.087,01 euro all’Asl di Foggia per il dipendente collaudatore, e 610 euro al laboratorio Giepi per le prove eseguite.

Non manca, infine, il tema delle responsabilità interne: nel 2023 il dirigente ad interim del IV Settore Cardillo ha avocato a sé le funzioni di RUP, passaggio che segnala come la gestione dell’opera sia stata “riaccentrata” nella fase finale, quella più delicata per contenziosi e chiusura delle riserve. Un cambio di regia che accompagna l’ultimo tratto di strada verso il collaudo. E dopo anni di lavori, anche l’immagine della città passa da qui: dal viale e dal suo decoro.

A cura di Giovanna Tambo.

