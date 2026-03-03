BARI – La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto l’archiviazione della posizione di Anita Maurodinoia, ex assessora regionale pugliese ai Trasporti, nell’ambito dell’inchiesta “Codice interno”, che ipotizza un sistema di scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle amministrative baresi del 2019.

La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Fabio Buquicchio, che ha coordinato le indagini della squadra mobile insieme al collega Marco D’Agostino. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, non sarebbero stati raccolti elementi sufficienti per sostenere l’accusa in un eventuale dibattimento. Ora la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari.

L’operazione “Codice interno”, scattata nel febbraio 2024, portò all’esecuzione di 130 arresti. Ad oggi, 109 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato. Al centro dell’inchiesta vi è la presunta compravendita di voti da parte della criminalità organizzata per influenzare l’esito delle elezioni amministrative del capoluogo pugliese nel 2019.

Figura chiave dell’indagine è l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, accusato di aver acquistato voti da tre clan baresi per favorire l’elezione della moglie, Maria Carmen Lorusso, al Consiglio comunale. Olivieri, dopo oltre un anno trascorso in carcere, si trova agli arresti domiciliari dal 2025 ed è stato condannato in primo grado a nove anni di reclusione. Lorusso è attualmente imputata a dibattimento.

Nella stessa tornata elettorale del 2019 fu eletta anche Anita Maurodinoia, la cui posizione in “Codice interno” si avvia ora verso l’archiviazione. Resta tuttavia aperto un altro fronte giudiziario: l’ex assessora è infatti imputata in udienza preliminare in un diverso procedimento su presunte irregolarità elettorali.

Secondo la Procura, Maurodinoia avrebbe fatto parte di una presunta associazione finalizzata alla corruzione elettorale che avrebbe condizionato le elezioni regionali pugliesi del 2020 – in cui fu eletta con quasi 20mila voti nella lista del Partito democratico – e le amministrative di Grumo Appula (2020) e Triggiano (2021). Nello stesso procedimento è imputato, insieme ad altre 16 persone, anche il marito Sandro Cataldo, fondatore del movimento politico “Sud al centro”, ritenuto dagli inquirenti promotore dell’associazione contestata.

La richiesta di archiviazione nell’inchiesta “Codice interno” rappresenta dunque uno sviluppo significativo, ma non chiude il capitolo giudiziario che riguarda l’ex assessora, ancora al centro di un diverso procedimento. Lo riporta l’Ansa.