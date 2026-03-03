Manfredonia, Galli: "Nuovo tariffario per i parcheggi pubblici ed il Ponzio Pilato delle strade"

Il 27 febbraio, durante il consiglio comunale in cui la maggioranza ha approvato un bilancio 2026 criticabile, il sindaco ha annunciato l’approvazione del nuovo piano tariffario dei parcheggi pubblici. L’atto è stato presentato come una novità significativa, ma molti cittadini ricordano ancora le promesse iniziali del sindaco, che aveva annunciato riduzioni delle tariffe nei primi cento giorni del mandato.

Il provvedimento si basa sull’equilibrio finanziario del piano economico rivisto, presentato dal concessionario del servizio, con l’obiettivo dichiarato di tutelare l’interesse pubblico e della comunità. Peccato però che tale valutazione si fondi su una norma non più vigente dall’1 aprile 2023, come documentato dalle immagini ufficiali e richiamato nella relazione tecnica allegata.

La situazione ha suscitato critiche per la gestione comunicativa e per alcuni commenti social di un assessore che, rispondendo alle lamentele dei cittadini sul penoso stato delle strade, ha attribuito responsabilità ai precedenti governi municipali. Come sottolinea il consigliere comunale Ugo Galli, se esistessero realmente irregolarità passate, l’assessore sarebbe obbligato a denunciare chi ha operato male, a partire dai tecnici che hanno certificato la regolare esecuzione dei lavori.

Troppo spesso, conclude Galli, la strategia sembra quella di scaricare le responsabilità sugli altri, come un moderno Ponzio Pilato, lasciando cittadini e contribuenti di fronte a decisioni e provvedimenti controversi.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.