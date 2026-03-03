Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

PARCHEGGI PAGAMENTO MF 2 // Parcheggi pubblici Manfredonia, ecco i principali fattori che hanno inciso sulle entrate. Gli incassi reali, le nuove stime
2 Marzo 2026 - ore  20:43

CALEMBOUR

ATTACCO IRAN // Attacco all’Iran: gas +39%, diesel ai massimi da un anno e Borse in rosso
3 Marzo 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Galli: “Nuovo tariffario per i parcheggi pubblici ed il Ponzio Pilato delle strade”

MANFREDONIA GALLI Manfredonia, Galli: “Nuovo tariffario per i parcheggi pubblici ed il Ponzio Pilato delle strade”

Troppo spesso, la strategia sembra quella di scaricare le responsabilità sugli altri, come un moderno Ponzio Pilato

Manfredonia, Galli: "Nuovo tariffario per i parcheggi pubblici ed il Ponzio Pilato delle strade"

UGO GALLI, SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il 27 febbraio, durante il consiglio comunale in cui la maggioranza ha approvato un bilancio 2026 criticabile, il sindaco ha annunciato l’approvazione del nuovo piano tariffario dei parcheggi pubblici. L’atto è stato presentato come una novità significativa, ma molti cittadini ricordano ancora le promesse iniziali del sindaco, che aveva annunciato riduzioni delle tariffe nei primi cento giorni del mandato.

Il provvedimento si basa sull’equilibrio finanziario del piano economico rivisto, presentato dal concessionario del servizio, con l’obiettivo dichiarato di tutelare l’interesse pubblico e della comunità. Peccato però che tale valutazione si fondi su una norma non più vigente dall’1 aprile 2023, come documentato dalle immagini ufficiali e richiamato nella relazione tecnica allegata.

La situazione ha suscitato critiche per la gestione comunicativa e per alcuni commenti social di un assessore che, rispondendo alle lamentele dei cittadini sul penoso stato delle strade, ha attribuito responsabilità ai precedenti governi municipali. Come sottolinea il consigliere comunale Ugo Galli, se esistessero realmente irregolarità passate, l’assessore sarebbe obbligato a denunciare chi ha operato male, a partire dai tecnici che hanno certificato la regolare esecuzione dei lavori.

Troppo spesso, conclude Galli, la strategia sembra quella di scaricare le responsabilità sugli altri, come un moderno Ponzio Pilato, lasciando cittadini e contribuenti di fronte a decisioni e provvedimenti controversi.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO