Manfredonia, il 4 marzo la seconda edizione del 'Lucio Dalla Day'

La Pro Loco di Manfredonia, con il patrocinio del Comune, presenta la seconda edizione del Lucio Dalla Day, in programma il 4 marzo 2026, una giornata dedicata al ricordo e al legame profondo tra l’artista e la città sipontina.

L’edizione 2026 si distingue come percorso diffuso di memoria e partecipazione, coinvolgendo l’intero centro storico. Le vie della città saranno animate dalle canzoni più amate di Lucio Dalla, grazie a una filodiffusione che creerà un’atmosfera suggestiva e condivisa. I negozi aderenti esporranno fotografie dell’artista, trasformando le vetrine in spazi narrativi dedicati alla sua memoria e al legame con Manfredonia.

Il momento conclusivo della giornata sarà il concerto serale “Sinfonicamente Lucio” alle 20:30 presso il Teatro “Lucio Dalla”, simbolo del tributo cittadino. L’evento vedrà la partecipazione del Futura Ensemble, diretto dal Maestro Antonio Pio Lamarca, con una rilettura sinfonica dei brani più rappresentativi di Lucio Dalla, arricchita da interventi coreografici delle scuole di danza locali.

Il Lucio Dalla Day conferma il suo ruolo come progetto culturale capace di unire musica, danza e partecipazione collettiva, rafforzando il valore della memoria e il senso di appartenenza della comunità.