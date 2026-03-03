Edizione n° 5994

Manfredonia punta su mare e decoro: la Giunta aderisce al bando provinciale per la pulizia dei litorali

MANFREDONIA LITORALI Manfredonia punta su mare e decoro: la Giunta aderisce al bando provinciale per la pulizia dei litorali

Approvato l’atto di indirizzo per partecipare all’Avviso pubblico della Provincia di Foggia dedicato alla pulizia dei litorali per l’annualità 2026

Manfredonia punta su mare e decoro: la Giunta aderisce al bando provinciale per la pulizia dei litorali

Riviera Sud - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente costiero. Con la deliberazione n. 54 del 27 febbraio 2026, la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per partecipare all’Avviso pubblico della Provincia di Foggia dedicato alla pulizia dei litorali per l’annualità 2026.

Il bando provinciale, approvato con determinazione dirigenziale n. 167 del 5 febbraio 2026, mette a disposizione complessivamente oltre 863mila euro nell’ambito dell’Asse 4 – Linea di intervento B “Pulizia dei fondali marini costieri ad alto uso”. Ogni Comune potrà ottenere un contributo massimo di 100mila euro.

Il programma finanzia interventi su litorali liberi pubblici, con particolare attenzione alla rimozione di rifiuti e materiale vegetale spiaggiato. Sono previsti: pulizia manuale e meccanizzata degli arenili; rimozione di biomasse naturali depositate dalle mareggiate; trasporto e conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.

Non solo spiagge: l’avviso contempla anche operazioni subacquee per la rimozione di reti da pesca dismesse, pneumatici e materiali ingombranti abbandonati in mare. Le spese ammissibili dovranno essere sostenute tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2026. Non è previsto un cofinanziamento obbligatorio da parte dei Comuni, ma resta la possibilità di integrare con fondi propri. L’erogazione del contributo sarà suddivisa in più tranche: 50% di anticipo, due stati di avanzamento lavori (15% ciascuno) e saldo finale del 20%. Con questo atto, l’amministrazione comunale dà mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari alla candidatura, confermando la volontà di investire nella qualità ambientale e nella sicurezza delle spiagge, anche in vista della stagione estiva.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO