Monte Sant'Angelo: le origini della Basilica di San Michele

Non ci sono dubbi che il primo ingresso alla Basilica di San Michele in Monte Sant’Angelo, dovesse essere dalla parte che guarda al Nord. Nessun riparo, si offriva ai fedeli, ai numerosi pellegrini che si recavano a pregare nella Sacra Grotta dalle rabbiose e gelide raffiche della Bora e del vento della Schiavonia. I sacerdoti della Basilica, dovevano essere molto numerosi, quasi certamente facevano vita comunitaria nell’annessa canonica, avendo tra i loro compiti anche quello di dirigere e curare l’annesso ospizio per i pellegrini.

Tra le cose più antiche rinvenute nel Santuario di San Michele è da ricordare, la bellissima e stupenda immagine del San Michele vessillifero, in lamina di rame dorato, con i nomi propri ROBBERTUS ET BALDUINUS dell’VIII o del IX secolo. Oltre alla Basilica di San Michele, altre chiese erano sorte a Monte Sant’Angelo prima del Mille; San Salvatore, Sant’Apollinare, San Pietro, ed a pochi chilometri dalla città di Monte Sant’Angelo, la primitiva chiesa, che poi divenne il Santuario di Santa Maria di Pulsano. La chiesa di San Salvatore nel rione storico lo Junno è da considerarsi la più antica, questo piccolo tempio fu edificato nel 700 dai Longobardi. La chiesetta di Sant’Apollinare, anch’essa antichissima, forse del VII – VIII secolo, con caratteristiche architettoniche che suggerivano analogie con la chiesa di San Vitale e di altre chiese della città di Ravenna.

I Sipontini, vittoriosi sui pagani di Napoli, prima di ottenere il permesso di entrare nella Grotta, non ancora consacrata, fondarono e consacrarono nella parte orientale della Grotta, una chiesa dedicata a San Pietro, e qui edificarono altari alla beata Vergine Maria, e a San Giovanni Battista.

A cura di Michele Piemontese.