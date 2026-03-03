La Puglia si conferma protagonista nel Campionato Italiano di Pankration Athlima Fijlkam, svoltosi il 1° marzo in provincia di Salerno, con la società Asd Evolution Artagon Foggia che ha conquistato il 1° posto nella categoria Under 15 e il 3° posto nella categoria Under 13. La competizione, riservata agli atleti italiani tesserati nelle classi U11, U13 e U15, ha visto sfidarsi giovani talenti nelle specialità Palaesmata, Polydamas, Athlima e Pankration, disciplina che combina elementi di lotta e pugilato e rappresenta la versione moderna dei combattimenti dell’antica Grecia, antenata delle MMA odierne.

Gli atleti hanno dato spettacolo sulle “palestre” o materassine, dimostrando abilità, resistenza e tecnica davanti a un pubblico numeroso. Sotto la guida del tecnico Mario Moroso, l’Artagon Foggia ha ottenuto risultati straordinari. Moroso ha commentato: “Vincere non è semplice, ripetersi negli anni non è scontato, ma non ci poniamo limiti: daremo sempre il massimo”.

L’evento ha anche rappresentato un momento di ricambio generazionale, con i veterani che passano il testimone a una nuova generazione di giovani atleti, assicurando continuità e alti livelli di performance nella società pugliese.

La manifestazione ha visto la partecipazione della Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration, presieduta da Gaetano Briamo, e della Commissione Tecnica Nazionale, guidata da Pietro Amendola. Gli organizzatori hanno espresso piena soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziato tecnici, arbitri, ufficiali di gara, genitori e atleti.

La presidente dell’Asd Monica Refolo ha voluto sottolineare l’impegno di tutti i partecipanti: “Un ringraziamento speciale agli atleti che oggi non sono saliti sul podio per serietà, determinazione e impegno: ogni gara è parte del percorso di crescita”.

Medagliati Under 15 Pankration (nati 2011-2012)

Oro: Caiaffa Gabriele, Cocco Pompeo Renat, Piserchia Cristian, Reibaldi Sofia, Russo Alessandro

Argento: Bolumetto Ylenia, Lo Muzio Francesco, Sannella Emanuele, Sardella Andrea Karol

Medagliati Under 13 Athlima (nati 2013-2014)

Oro: Angino Gabriele, Costanziello Andrea

Argento: Consalvo Antonio Nathan Pio, Pompa Salvatore, Preziosi Gioele Matteo

Bronzo: D’Onofrio Roberto

