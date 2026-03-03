PNRR e Housing First, San Severo costituisce il gruppo di lavoro per l’ex Mattatoio

Prosegue l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR a San Severo. Con la determinazione Registro Generale n. 423 del 2 marzo 2026, il Comune ha formalmente costituito il gruppo di lavoro per l’intervento di riqualificazione degli edifici “A” e “C” dell’ex Mattatoio comunale, nell’ambito della misura M5C2 – Investimento 1.3 – Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”.

Il progetto rientra nella strategia nazionale per l’inclusione sociale e il contrasto alla marginalità, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’Ambito territoriale di San Severo sono stati assegnati 710mila euro per l’Housing First, di cui una quota infrastrutturale pari a 500mila euro destinata proprio alla riqualificazione di spazi da adibire ad accoglienza abitativa.

L’intervento sull’ex Mattatoio punta alla realizzazione di nuovi posti letto e di unità abitative dedicate a persone in condizioni di fragilità, secondo il modello Housing First, che prevede l’accesso immediato a un alloggio come primo passo per il reinserimento sociale.

La gara per l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata nei giorni scorsi alla ditta Costruzioni Vulpio s.r.l., con un ribasso del 5,27% e un importo complessivo di aggiudicazione pari a 354.895,28 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza.

Con la nuova determinazione, il dirigente dell’Area V, architetto Fabio Mucilli, ha individuato il gruppo di lavoro interno che seguirà l’attuazione dell’intervento, in applicazione dell’articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici e del regolamento comunale sugli incentivi per funzioni tecniche.

A far parte del team sono: lo stesso Mucilli come dirigente e Responsabile unico del progetto; la dottoressa Angela Pilota per la collaborazione amministrativa e la predisposizione degli atti di gara; l’ingegnera Michela Palmieri per la verifica del progetto ai fini della validazione; il ragioniere Carlo Pacentra per la programmazione della spesa per investimenti.

L’atto definisce anche la ripartizione percentuale degli incentivi tecnici: 35% al RUP, 25% alla collaborazione al RUP, 10% alla verifica del progetto e 3% alla programmazione della spesa.

La costituzione formale del gruppo rappresenta un passaggio necessario per garantire il corretto avanzamento dell’opera, nel rispetto delle tempistiche stringenti imposte dal PNRR e dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

A cura di Giovanna Tambo.