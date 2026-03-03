Edizione n° 5994

3 Marzo 2026

3 Marzo 2026

Referendum, convegno sulle "Ragioni del SÌ": grande partecipazione a Manfredonia

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto civile, richiamando cittadini, professionisti e rappresentanti istituzionali interessati ai temi della giustizia

3 Marzo 2026
Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico il convegno promosso dal Comitato “SÌ Riforma Manfredonia”, dedicato all’approfondimento delle ragioni del “SÌ” in vista del prossimo referendum. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto civile, richiamando cittadini, professionisti e rappresentanti istituzionali interessati ai temi della giustizia.

Ad aprire i lavori sono stati autorevoli esponenti del panorama nazionale. L’Onorevole Antonio Di Pietro, già magistrato simbolo del pool “Mani Pulite”, ha illustrato con chiarezza tecnica i contenuti della riforma, sottolineando le motivazioni che rendono necessario votare “SÌ”. A seguire, l’Onorevole Antonio Leone, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha approfondito le criticità dell’attuale ordinamento giudiziario, evidenziando l’urgenza di interventi riformatori.

Il contributo dell’Avvocato Eustachio Agricola, referente delle Camere Penali di Capitanata, ha portato al centro del dibattito la prospettiva dell’avvocatura, richiamando l’importanza delle garanzie costituzionali e del ruolo della difesa nel sistema giudiziario, confermando le ragioni che sostengono la scelta del “SÌ”.

La sala gremita e l’attenzione costante del pubblico hanno testimoniato un forte interesse per i temi della giustizia. Numerosi interventi dalla platea hanno arricchito il dibattito, creando un clima di confronto democratico basato su ascolto e competenza.

A conclusione dell’evento, il Presidente del Comitato, Avv. Cristiano Romani, ha ringraziato relatori e cittadini presenti, sottolineando il contributo determinante del Comitato Organizzatore e degli avvocati Pasquale Aulisa, Giusy Moscatelli, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli per la preparazione dell’iniziativa.

Il convegno si è confermato come un momento di partecipazione attiva e crescita civile, nel segno del dialogo e della consapevolezza democratica.

1 commenti su "Referendum, convegno sulle “Ragioni del SÌ”: grande partecipazione a Manfredonia"

  1. Tonino Di Pietro diventato peggiore di quei — che un tempo processava e che saranno i primi a votare Sì, puh frec’t’, che brutta fin’ c’hà fatt’.
    Il 22 e il 23 marzo si vota NO

