Al debutto con la maglia della Fiorentina, Daniele Rugani ha vissuto una serata difficile, risultando protagonista in negativo nei tre gol subiti dall’Udinese al Bluenergy Stadium. Nonostante il tentativo dell’allenatore Vanoli di rilanciarlo con un cambio modulo, il difensore classe 1994 non è riuscito a incidere.

Arrivato a Firenze a gennaio dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, Rugani non era mai stato impiegato finora a causa di una riatletizzazione dopo uno stiramento al polpaccio subito a dicembre contro la Roma. Una stagione complicata: con il rinnovo alla Juve fino al 2028, Rugani ha subito due stop per problemi muscolari, trovato pochissimo spazio con Tudor e, con l’arrivo di Spalletti e il passaggio alla difesa a quattro, è finito ai margini.

Nel match contro l’Udinese, il difensore ha commesso errori decisivi:

Sul gol dell’ 1-0 , in marcatura su Kabasele, scivola e lascia libero l’avversario davanti a De Gea .

, in marcatura su Kabasele, . Nel secondo tempo, perde il duello con Davis e lo trascina a terra, causando il rigore del 2-0 .

. Al terzo minuto di recupero, un rinvio mal calibrato di testa permette a Buksa di superarlo e realizzare il terzo gol.

Un debutto difficile che mette in evidenza come la lunga inattività e i problemi fisici abbiano influito negativamente sulla prestazione del neo difensore viola.

