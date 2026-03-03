Il Comune di Bari ha definito le linee guida per il bando di gestione dello Stadio San Nicola, la cui nuova concessione partirà a giugno 2026. Per la prima volta, il concessionario sarà tenuto a pagare un canone sia per l’utilizzo sportivo sia per l’organizzazione di concerti, segnando un cambiamento storico rispetto alla gestione precedente.

Il Piano economico-finanziario prevede un canone annuale di 110mila euro per le attività sportive, ridotto a 60mila in caso di retrocessione in Serie C e aumentato a 660mila in caso di promozione in Serie A. Per i concerti, il pagamento sarà di 60mila euro per ogni evento. Il sindaco Vito Leccese porterà il PEF in Consiglio comunale entro la seconda settimana di marzo.

Attualmente lo stadio è gestito dalla società Ssc Bari della famiglia De Laurentiis, con concessione in scadenza a fine maggio 2026. Il nuovo affidamento avrà durata quinquennale e un valore complessivo stimato in circa 8 milioni di euro, comprensivi di canoni, spese e manutenzione. “Per la prima volta nella storia dello stadio, chi gestirà l’impianto pagherà un canone basato su parametri oggettivi e confrontabili con altre città italiane”, ha dichiarato il sindaco Leccese.

Secondo il PEF, il concessionario sarà responsabile di tutte le attività tecnico-amministrative e operative, comprese: programmazione di eventi sportivi e culturali, custodia e sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi in erba, pulizia delle strutture e delle pertinenze, gestione delle utenze, tasse e imposte, sponsorizzazioni e pubblicità, oltre alla sicurezza e alla gestione delle emergenze durante eventi e manifestazioni.

Il gestore dovrà garantire l’operatività dell’impianto tutto l’anno, consentire al Comune l’uso gratuito per almeno cinque giornate annue e mettere a disposizione lo stadio anche per attività sociali, educative, culturali e musicali.

Lo riporta ansa.it.