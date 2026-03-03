Edizione n° 5993

Home // Santa Maradona Football Club // Vincente Coppa Italia: Inter favorita, Dea seconda candidata. Como mina vagante, Lazio il club con minori chance 

Vincente Coppa Italia: Inter favorita, Dea seconda candidata. Como mina vagante, Lazio il club con minori chance 

Como e Inter apriranno le danze delle semifinali di Coppa Italia: questa sera la squadra di Fabregas ospiterà la capolista della Serie A nel match d'andata al Sinigaglia

Vincente Coppa Italia: Inter favorita, Dea seconda candidata. Como mina vagante, Lazio il club con minori chance 

Fonte: ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Marzo 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //
Como e Inter apriranno le danze delle semifinali di Coppa Italia: questa sera la squadra di Fabregas ospiterà la capolista della Serie A nel match d’andata al Sinigaglia. Nella serata di mercoledì, invece, scenderanno in campo Lazio e Atalanta. Chivu, Fabregas, Sarri, Palladino: quale dei quattro tecnici riuscirà a vincere per la prima volta in carriera il trofeo nazionale?
I festeggiamenti del Bologna, vincitrice della competizione nella scorsa stagione, sono ancora impressi nella mente di tutti gli appassionati, ma sul trono dei rossoblù siederà presto uno dei quattro club in corsa: secondo il confronto quote vincente Coppa Italia di Superscommesse.it per i bookmakers l’Inter è la squadra favorita alla vittoria del torneo: ai nerazzurri, presentati con quota media di 2.10, il trofeo manca dal 2022-2023. Il primato e il vantaggio in campionato, insieme all’assenza degli impegni di Champions, spingono la squadra di Chivu a puntare con determinazione all’obiettivo del “doblete”. Seconda maggiore candidata l’Atalanta, quotata mediamente 3.58: la Dea, artefice dell’impresa contro il Dortmund ma attualmente fuori dalla zona delle coppe europee in campionato, ambisce a un trofeo che a Bergamo manca da ben 64 anni. Per la Lazio, il trionfo nella competizione significherebbe il salvataggio di una stagione tribolata, che la vede attualmente decima in campionato con 9 k.o. in 27 giornate disputate e lontanissima dai posti che garantiscono l’Europa. Il Como, invece, avrebbe la possibilità di esporre in bacheca il suo primo titolo in assoluto: i lagunari, con la loro qualità, riescono a dare filo da torcere a ogni avversario, sia in casa che in trasferta. Dunque, la squadra di Fabregas si conferma una vera e propria mina vagante.
Di seguito la comparazione quote vincente Coppa Italia 2026:
Vincente Coppa Italia
Quota più alta nel confronto Superscommesse
Inter
2.25
Atalanta
3.75
Como
5.50
Lazio
7.50

