Ma ’40 miliardi non bastano. Ce ne sono ancora molti da pagare’. Cosi’ il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, a margine del convegno inaugurale della Fiera dell’acciaio. ‘Serve la volonta’ politica’ aggiunge Tajani, precisando che da parte della Commissione europea c’e’. I debiti, secondo Bankitalia, ammontano a 90 miliardi di euro, ricorda Tajani sottolineando che ‘bisogna pagarli tutti’.





Sblocco pagamenti PA, Tajani: ma 40 miliardi non bastano

Il decreto per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione è 'una prima risposta e siamo soddisfatti'.

