Foggia, convegno per ricordare la figura di Mons. Mario Aquilino

Foggia – In occasione della nuova denominazione di Largo Civitella in Spiazzo Mons. Mario Aquilino, il Comune di Foggia – in collaborazione con la Fondazione Banco del Monte “Siniscalco Ceci” e la parrocchia San Tommaso – ha organizzato per venerdì 4 aprile, alle ore 18.00, presso la sala “Rosa del Vento” della Fondazione Banca del Monte, un convegno sulla figura del prelato.

All’incontro parteciperanno il sindaco Gianni Mongelli, il presidente della Fondazione Saverio Russo, il parroco Don Matteo Ferro, il promotore dell’iniziativa Paolo Francesco De Vito, l’ex sindaco di Foggia Vittorio Salvatori, mons. Paolo Pesante e Rossella Palmieri. Dopo il convegno si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica presso il salone della Parrocchia di San Tommaso Apostolo.

Domenica 6 aprile, alle ore 11.00, presso la chiesa di Sant’Agostino, l’arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino officerà una celebrazione eucaristica che precederà la cerimonia di intitolazione dello Spiazzo Mons. Mario Aquilino prevista per le ore 12.00.

Redazione Stato